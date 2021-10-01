Лучшим педагогам Брестчины вручили высокие награды накануне профессионального праздника

Чествование работников образования, ставших примером для своих коллег, пользующихся заслуженным авторитетом в коллективах, прошло сегодня в Бресте с участием руководства области. Обращаясь к педагогам, приехавшим из разных регионов Брестчины, председатель облисполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что они формируют будущее страны:

– Вы активно участвуете во всех мероприятиях, берете на себя высокую ответственность, доверенную государством, трудитесь на благо Родины.





Под громкие аплодисменты Юрий Витольдович вручил заслуженные награды лучшим педагогам Брестской области, отметив их большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, поблагодарив за доброту и душевность, которыми учителя делятся с ребятами.





Директор Кривлянской средней школы Жабинковского района Александр Козюра, награжденный нагрудным знаком Министерства образования "Выдатнік адукацыі", любимой профессии верен 39 лет, 35 из которых возглавляет учреждение образования. Здесь апробируются передовые формы и методы педагогической работы, упор делается на гражданско-патриотическое воспитание, на то, чтобы подготовить для сельской местности хороших специалистов.





– В нашей школе более ста учащихся, – рассказал Александр Иванович. – Каждого стараемся не только научить важным для будущей жизни предметам, дать хорошее образование, но и воспитать патриотом своей страны, своей малой родины. Тесно сотрудничаем с местными сельхозпредприятиями – ОАО "Вознесенский", ОАО "Матеевичи", ОАО "Орепичи", которые нас поддерживают. Многие работники этих хозяйств учились в нашей школе, а потом стали прекрасными специалистами в своем деле. Это особенно радует.





Своими мнениями о призвании педагога поделились учитель начальных классов гимназии № 2 Бреста Наталья Александровна Вавренчук, учитель математики Микашевичской гимназии им. В. И. Недвецкого Лунинецкого района Раиса Владимировна Синькевич, главный специалист отдела по образованию Пинского райисполкома Марина Петровна Деречук и другие педработники. С их помощью ребята получают твердые знания, побеждают в престижных олимпиадах, творческих конкурсах, поступают в вузы, становятся патриотами страны.





В Брестской области налажена системная работа по совершенствованию образовательного процесса по многим направлениям, начиная от строительства новых объектов и заканчивая созданием идеальных условий для учебы детей. В четвертом Юго-Западном микрорайоне открыт встроенный детсад на 75 мест, средняя школа на 1020 мест недавно введена в эксплуатацию в микрорайоне "Боровки-2" в Барановичах. В Жабинке строители возводят детский сад на 240 мест, в Кобрине и Столине в скором времени откроют двери современные учебно-педагогические комплексы. Таких примеров в регионе множество. При этом первую скрипку играют кадры, которые, как всегда, на высоте.





































kurets@sb.by

