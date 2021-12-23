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  2. Лучшим активистам БРСМ Московского района Минска вручили «Молодежную премию»

Лучшим активистам БРСМ Московского района Минска вручили «Молодежную премию»

Более 300 активистов Московской районной организации Белорусского республиканского союза молодежи Минска собрались на церемонию награждения «Молодежная премия». Ивент объединил лидеров из учреждений образования, организаций и предприятий. 

Подводить итоги проделанной работы накануне новогодних праздников стало традицией, говорит первый секретарь райкома Константин Андрусевич:

– 2021-й был богат на проекты, конкурсы и акции, которые останутся в памяти каждого активиста. Мы многое сделали и теперь самое время наградить тех, кто показал хорошие результаты. На «Молодежной премии» подвели итоги третьего трудового семестра: назвали лучшие отряды, наградили отличившихся бойцов. Кстати, в этом году территориальный штаб студенческих отрядов Московского района трудоустроил более двух тысяч ребят – это абсолютный рекорд. 

На церемонии определили лучшую первичную организацию района. Разрешилась и еще одна интрига: подвели итоги конкурса «Лидер года» среди работающей молодежи. Чтобы получить заветный титул, активисты презентовали творческие проекты. Гран-при конкурса жюри присудило инженеру РУП «Белнипиэнергопром» Екатерине Исаевой.

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