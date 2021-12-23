Лучшим активистам БРСМ Московского района Минска вручили «Молодежную премию»

Подводить итоги проделанной работы накануне новогодних праздников стало традицией, говорит первый секретарь райкома Константин Андрусевич:
– 2021-й был богат на проекты, конкурсы и акции, которые останутся в памяти каждого активиста. Мы многое сделали и теперь самое время наградить тех, кто показал хорошие результаты. На «Молодежной премии» подвели итоги третьего трудового семестра: назвали лучшие отряды, наградили отличившихся бойцов. Кстати, в этом году территориальный штаб студенческих отрядов Московского района трудоустроил более двух тысяч ребят – это абсолютный рекорд.
На церемонии определили лучшую первичную организацию района. Разрешилась и еще одна интрига: подвели итоги конкурса «Лидер года» среди работающей молодежи. Чтобы получить заветный титул, активисты презентовали творческие проекты. Гран-при конкурса жюри присудило инженеру РУП «Белнипиэнергопром» Екатерине Исаевой.