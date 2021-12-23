Лучшим активистам БРСМ Московского района Минска вручили «Молодежную премию»

Подводить итоги проделанной работы накануне новогодних праздников стало традицией, говоритНа церемонии определили лучшую первичную организацию района. Разрешилась и еще одна интрига: подвели итоги конкурса «Лидер года» среди работающей молодежи. Чтобы получить заветный титул, активисты презентовали творческие проекты. Гран-при конкурса жюри присудило инженеру РУП «Белнипиэнергопром» Екатерине Исаевой.