Лучших представителей социальной службы и волонтеров страны наградят за работу во время пандемии COVID-19

Начиная с 20 марта территориальные центры социального обслуживания населения, а их 146 в стране, организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам и инвалидам. Эта работа проходит в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями. С апреля стационарные дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие стационарные учреждения стали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции – персонал трудился по 14 часов, не выходя за пределы учреждений. Ежедневно проводится медицинский контроль за состоянием здоровья проживающих и работников. Поддерживается месячный запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. За работу вахтовым методом в соответствии с Указом Президента № 169 «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги» выплачиваются стимулирующие надбавки. С учетом улучшения эпидситуации учреждения поэтапно переводят на работу в обычном режиме.