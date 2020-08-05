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Лучших представителей социальной службы и волонтеров страны наградят за работу во время пандемии COVID-19

179 лучших работников социальной службы и 28 волонтеров получат почетные грамоты и благодарности Министерства труда и соцзащиты, сообщили sb.by в пресс-службе ведомства. Чествование пройдет с 5 по 7 августа. Первыми услышат слова благодарности от министра Ирины Костевич столичные соцработники и их добровольные помощники – их наградят сегодня в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.
 

Начиная с 20 марта территориальные центры социального обслуживания населения, а их 146 в стране, организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам и инвалидам. Эта работа проходит в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями. С апреля стационарные дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие стационарные учреждения стали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции – персонал трудился по 14 часов, не выходя за пределы учреждений. Ежедневно проводится медицинский контроль за состоянием здоровья проживающих и работников. Поддерживается месячный запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. За работу вахтовым методом в соответствии с Указом Президента № 169 «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги» выплачиваются стимулирующие надбавки. С учетом улучшения эпидситуации учреждения поэтапно переводят на работу в обычном режиме.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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