Встреча начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Дмитрия Конопляника с лучшими молодыми следователями следственных подразделений Брестчины по итогам работы за минувший год и их родителями прошла в городе над Бугом.
На площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» участники встречи возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память защитников цитадели.
- Сегодня в Международный день семьи мы решили поблагодарить не только наших лучших молодых следователей, но и их родителей. Ведь благодаря их воспитанию и поддержке наше управление имеет прекрасных специалистов, которые, несмотря на молодой возраст, добились значительных успехов в служебной деятельности, - отметил начальник управления Следственного комитета по Брестской области генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник.
После этого в музее Брестской крепости прошла церемония награждения. Из рук руководителя молодые следователи получили Напутственные слова, а их родители Благодарственные письма.
- В том, что я стала следователем и чего-то добиваюсь, помимо моих усилий и стараний, большая заслуга родителей. Они всегда помогали и поддерживали. Делают это и сейчас. Очень благодарна им за то воспитание, которое они мне дали, - поделилась следователь Пружанского РОСК Диана Кныш.
Дополнила слова дочери ее мама Татьяна Кныш:
- Для нас большая честь, что наш ребенок стал следователем. Она наша гордость. Очень рады ее успехам. Еще в школе Диана решила, что пойдет в кадетское училище. Потом была учеба в Академии МВД и первые офицерские погоны. С самого начала мы поддержали выбор дочери. Были уверены, что у нее все получится. Пусть так будет и дальше.
Завершила торжественное мероприятие экскурсия по мемориальному комплексу.
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Лучших молодых следователей Брестчины и их родителей чествовали в Бресте
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