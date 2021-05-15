Лучших молодых следователей Брестчины и их родителей чествовали в Бресте

На площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» участники встречи возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память защитников цитадели., - отметилПосле этого в музее Брестской крепости прошла церемония награждения. Из рук руководителя молодые следователи получили Напутственные слова, а их родители Благодарственные письма., - поделилась следователь Пружанского РОСК Диана Кныш.Дополнила слова дочери ее мама Татьяна Кныш:Завершила торжественное мероприятие экскурсия по мемориальному комплексу.