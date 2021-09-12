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Лучшие виноградари страны представляют свою продукцию в Пинске

Минский розовый, алешенькин, маркет, краса севера, альфа, космос… Эти и другие сорта винограда можно увидеть, купить и попробовать в Пинске. Сегодня здесь проходит выставка-ярмарка «Янтарная гроздь винограда-2021» и народный праздник земледельцев Пинщины «Дары земли полесской-2021».

Перед началом мероприятия результат труда фермеров, дачников и огородников освятили священнослужители. 

В течение дня оргкомитет проведет среди виноградарей конкурс на самую крупную и самую красивую гроздь, самую крупную и самую сладкую ягоду, сообщил председатель клуба «Виноград Полесья» Василий Дайнека:

- К сожалению, в нынешнем году урожай не самый лучший.  Многие не приехали по той причине, что показывать нечего: из-за дождей ягоды в гроздьях портились, их буквально разрывало надвое. 

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