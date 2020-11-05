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Лучшие организации здравоохранения в сфере пропаганды ЗОЖ названы в Минской области: кто оказался креативнее?

В Минской области подведены итоги регионального конкурса среди организаций здравоохранения в сфере работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики массовых неинфекционных заболеваний, сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


– Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса среди сельских районов «Мы – за здоровый образ жизни», – проинформировали в центре. – На суд жюри была представлена 21 конкурсная работа, в том числе 14 – от центров гигиены и эпидемиологии и 7 – от центральных районных больниц Минской области. Они оценивались по пяти критериям: полнота раскрытия вопросов деятельности организации здравоохранения по пропаганде ЗОЖ и профилактике массовых неинфекционных заболеваний среди населения, информативность, креативность (использование нестандартных форм работы), эстетичность и новизна (разработка и внедрение новых форм и методов работы). По мнению жюри, многие участники конкурса проявили творческий подход и смогли достойно представить свое учреждение.

Победителем в номинации «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение» стала Столбцовская центральная районная больница с презентацией «Школа артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца: достижения и перспективы». В 2018 году в школе был обучен 401 пациент, в 2019-м – 412, в 2020-м – 440. Результаты есть. Так, если артериальное давление пациентов до обучения составляло в среднем 170/100, то после обучения – 130/80, через 6 месяцев – 135/80, через год – 140/80. Индекс массы тела (ИМТ, соответствие между массой человека и его ростом) – соответственно, 37, 32, 31 и 30 при оптимальном значении 18,5–25. Окружность талии/бедер – 104, 98, 97 и 92 см. Холестерин – 7,4, 5,6, 4,7 и 4,6 , ммоль/л (у здорового человека норма концентрации холестерина в анализе крови колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л).

– В результате работы школы отмечено устойчивое повышение информированности населения о факторах риска и болезнях сердца и сосудов, – отмечается в презентации. – Увеличилось количество лиц с артериальной гипертензией, обученных методам снижения поведенческих факторов риска (вредные привычки, питание, двигательная активность, контроль стресса), методам самоконтроля артериального давления и самопомощи при обострениях и гипертонических кризах. Отмечено формирование у больных ответственного отношения к своему здоровью, выполнению рекомендаций по лечению, повышение мотивации к оздоровлению и приверженности к лечению. Уменьшилось число обращений к медикам, а также случаев временной нетрудоспособности среди прошедших обучение пациентов.

Второе место среди лучших лечебно-профилактических учреждений Минской области заняла Жодинская центральная городская больница с презентацией «Здоровье начинается с улыбки!», третье – Борисовская больница № 2 с презентацией «Мы – за здоровый образ жизни».

Среди зональных и городского центров гигиены и эпидемиологии победителем стал Жодинский горЦГЭ с презентацией «Об итогах реализации проекта «Школа – территория здоровья» в городе Жодино», второе место у Минского зонЦГЭ, третье – у Борисовского зонЦГЭ, среди районных тройка победителей выглядит так: Мядельский, Воложинский и Вилейский райЦГЭ. Презентация победителя называлась «Мы – за здоровый образ жизни!».
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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