Лучшие организации здравоохранения в сфере пропаганды ЗОЖ названы в Минской области: кто оказался креативнее?

– проинформировали в центре.Победителем в номинации «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение» стала Столбцовская центральная районная больница с презентацией «Школа артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца: достижения и перспективы». В 2018 году в школе был обучен 401 пациент, в 2019-м – 412, в 2020-м – 440. Результаты есть. Так, если артериальное давление пациентов до обучения составляло в среднем 170/100, то после обучения – 130/80, через 6 месяцев – 135/80, через год – 140/80. Индекс массы тела (ИМТ, соответствие между массой человека и его ростом) – соответственно, 37, 32, 31 и 30 при оптимальном значении 18,5–25. Окружность талии/бедер – 104, 98, 97 и 92 см. Холестерин – 7,4, 5,6, 4,7 и 4,6 , ммоль/л (у здорового человека норма концентрации холестерина в анализе крови колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л).– отмечается в презентации.Второе место среди лучших лечебно-профилактических учреждений Минской области заняла Жодинская центральная городская больница с презентацией «Здоровье начинается с улыбки!», третье – Борисовская больница № 2 с презентацией «Мы – за здоровый образ жизни».Среди зональных и городского центров гигиены и эпидемиологии победителем стал Жодинский горЦГЭ с презентацией «Об итогах реализации проекта «Школа – территория здоровья» в городе Жодино», второе место у Минского зонЦГЭ, третье – у Борисовского зонЦГЭ, среди районных тройка победителей выглядит так: Мядельский, Воложинский и Вилейский райЦГЭ. Презентация победителя называлась «Мы – за здоровый образ жизни!».