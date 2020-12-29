Лучшие новогодние мюзиклы: ностальгическая подборка

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Новогодний мюзикл по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого рассказывает о стилисте-парикмахере, который потратил заемные деньги влиятельного бизнесмена и нажил себе проблем. Чтобы избежать конфликта, герой придумывает план, в рамках которого решает жениться на состоятельной наследнице сети супермаркетов.В главных ролях: Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Данилко, Анатолий Дяченко и многие другие.Веселый и слегла ироничный мюзикл похож на классическую сказку о «Золушке» советского кино, где главная героиня на пути к своему личному счастью проходит через нападки мачехи и сводных сестер.В главных ролях: Николай Басков, Юлия Маврина, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Андрей Данилко и другие знаменитости.В основу мюзикла легли одноименная сказка Виталия Губарева и фильм советского режиссера Александра Роу 1963 года. По сюжету в новогоднюю ночь юные девушки Маша и Настя хотят стать звездами шоу-бизнеса, однако попасть туда, как оказалось, непросто. Во время просмотра телевизора они волшебным образом попадают в королевство Сензиб Уош, где начинаются их приключения.В главных ролях мюзикла снялись сестры Толмачевы, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Николай Басков и многие другие.Комедийный мюзикл по мотивам одноименного произведения Гоголя. Богатый селянин едет на знаменитую Сорочинскую ярмарку продавать пшеницу. Вместе с ним отправилась и вся его семья: сварливая жена и три дочки – Параська, Горпына и Мотря. Молодой парубок Грыцько, встретив на ярмарке Параську, влюбляется в нее. Но мачеха против их свадьбы. Влюбленный парень знакомится на ярмарке с цыганкой-ворожкой, которая помогает ему уговорить родителей девушки выдать за него дочь.В главных ролях: Надежда Грановская, Георгий Хостикоев, София Ротару, Валерий Меладзе, Андрей Данилко.Российско-украинская кинокомедия-мюзикл по мотивам произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Сюжет повествует об истории любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны. Ради возлюбленной Вакула готов укротить нечистую силу, слетать к царице и даже сосватать Оксану за другого. И все это за одну ночь!В главных ролях: Ани Лорак, Олег Скрипка, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Таисия Повалий и другие знаменитости.