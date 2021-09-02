Лучшие идеи для страны. Активисты БРСМ представили разработки на молодежном форуме «Путь в науку»

Молодость и наука – вполне совместимые понятия. Это доказывают участники молодежного форума «Путь в науку», который проходит в Национальной академии наук Беларуси.





Форум объединил более 200 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов и учащихся. У каждого в запасе идея, способная принести пользу окружающему миру. Свои достижения на выставке продемонстрировали и участники республиканского конкурса инновационных проектов «100 идей для Беларуси». Посетителям выставки ученица школы № 111 Минска Анна Бондарович и ее научный руководитель – педагог адаптивной физкультуры Наталья Чирицо представили комплекс тренажеров и специальных упражнений для реабилитации детей с ДЦП. Учащиеся Белорусского государственного медицинского колледжа показали «Браслет заботы» – полезный аксессуар, который по достоинству оценят пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Если им станет плохо прямо на улице, прохожие смогут сообщить об их состоянии в «скорую», отсканировав QR-код на браслете. А ученик школы № 3 Крупок Матвей Лебедев предложил гостям форума сыграть в «Сказки Беловежской пущи» – игру, которая поможет разобраться в математических графах.





В руках у студента Белорусского государственного университета Александра Мельгуя смартфон, на его экране – вкладки «Адукацыйнай платформы «БМВ». С этим проектом команда его родной школы № 111 Минска взяла в этом году главный приз в номинации «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии»:

– Аббревиатура БМВ расшифровывается как «беларуская мова вучням». На платформе размещен учебный материал с 5-го по 11-й классы. Кроме теории есть множество заданий для того, чтобы закрепить знания на практике. Надеемся, что в скором времени БМВ станет доступна пользователям в интернете.



























































































