На церемонии принятия присяги в военном городке Печи Борисовского района. Фото Елизаветы Кобецкой
Семиклассницы любаньской школы № 3 имени Г. Л. Сечко Кристина Жаврид и Мария Герцманович на уроке китайского языка. Фото Кристины Фанченко
Тракторист-машинист предприятия «Октябрьский-Агро» Гомельской области Николай Жинко. Фото Ивана Яривановича
Преподаватель Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова Ксения Трот занимается вытинанкой. Фото Кирилла Стасько
Трудовая династия «БЕЛАЗ»: Дмитрий и Татьяна Пинчук, Михаил и Анна Ероховец, Наталья и Александр Коновальчик, Елена Дорошко. Фото Александра Кулевского
Напряженный поединок на республиканской универсиаде по вольной борьбе в Гродно. Фото Александра Минько
Ткач предприятия «СветлогорскХимволокно» Гомельской области Наталия Литвинова. Фото Алисы Другаковой
Во время торжественного открытия XXXVII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске. Фото Антона Степанищева
Участники профориентационной акции «День с предприятием» на Минском тракторном заводе. Фото Марии Амелиной
Праздничные локации в столичных торговых центрах уже вовсю заряжают посетителей новогодним настроением. Фото Егора Ермалицкого
Медики РНПЦ «Кардиология» во время уникальной операции по протезированию клапанов сердца в Минске. Фото Кристины Фанченко
Во время установки Главной елки страны. Фото Артема Соколова
Сборка трактора BELARUS на главном конвейере Минского тракторного завода. Фото Марии Амелиной
Кагатное поле Городейского сахарного комбината Несвижского района Минской области. Фото Артема Соколова
Студент Минского автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого Макар Богданович. Фото Марии Амелиной
Реконструкция последнего боя партизанского отряда «Большевик» перед расформированием и присоединением к Красной армии в военно-историческом комплексе «Партизанская криничка» Гомельского района. Фото Ивана Яривановича
Бригадир предприятия «ПРО БУДОВА» Геннадий Лепченко на реконструкции автомагистрали М3 в Минской области. Фото Елизаветы Кобецкой
Сосновая шишка в снегу. Фото Кристины Фанченко
Семиклассницы любаньской школы № 3 имени Г. Л. Сечко Кристина Жаврид и Мария Герцманович на уроке китайского языка. Фото Кристины Фанченко
Тракторист-машинист предприятия «Октябрьский-Агро» Гомельской области Николай Жинко. Фото Ивана Яривановича
Преподаватель Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова Ксения Трот занимается вытинанкой. Фото Кирилла Стасько
Трудовая династия «БЕЛАЗ»: Дмитрий и Татьяна Пинчук, Михаил и Анна Ероховец, Наталья и Александр Коновальчик, Елена Дорошко. Фото Александра Кулевского
Напряженный поединок на республиканской универсиаде по вольной борьбе в Гродно. Фото Александра Минько
Ткач предприятия «СветлогорскХимволокно» Гомельской области Наталия Литвинова. Фото Алисы Другаковой
Во время торжественного открытия XXXVII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске. Фото Антона Степанищева
Участники профориентационной акции «День с предприятием» на Минском тракторном заводе. Фото Марии Амелиной
Праздничные локации в столичных торговых центрах уже вовсю заряжают посетителей новогодним настроением. Фото Егора Ермалицкого
Медики РНПЦ «Кардиология» во время уникальной операции по протезированию клапанов сердца в Минске. Фото Кристины Фанченко
Во время установки Главной елки страны. Фото Артема Соколова
Сборка трактора BELARUS на главном конвейере Минского тракторного завода. Фото Марии Амелиной
Кагатное поле Городейского сахарного комбината Несвижского района Минской области. Фото Артема Соколова
Студент Минского автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого Макар Богданович. Фото Марии Амелиной
Реконструкция последнего боя партизанского отряда «Большевик» перед расформированием и присоединением к Красной армии в военно-историческом комплексе «Партизанская криничка» Гомельского района. Фото Ивана Яривановича
Бригадир предприятия «ПРО БУДОВА» Геннадий Лепченко на реконструкции автомагистрали М3 в Минской области. Фото Елизаветы Кобецкой
Сосновая шишка в снегу. Фото Кристины Фанченко
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