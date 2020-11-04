Лучшие бойцы студенческих отрядов Гродненского госуниверситета за ударный труд поощрены экскурсией в Брестскую крепость

Да, трудовой семестр – 2020 закончился, однако отрядная жизнь не застыла и не стоит на месте. Движению студенческих отрядов Беларуси уже более 50 лет (первый из них был сформирован в уже далеком 1959 году), однако совершенствуются не только формы и методы труда, но и… отдыха.Вот и сейчас студентов из Гродно ожидал приятный сюрприз: 70 лучших бойцов, командиров и комиссаров студотрядов за ударный труд были поощрены увлекательной экскурсией. Как сообщила sb.by второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская, это была инициатива ректора Государственного университета имени Янки Купалы Ирины Федоровны Китурко.Ранним утром ребята отправились на автобусную экскурсию по знаковым местам Бреста. Правда, уже в пути их ожидала обзорная экскурсия по городам, поселкам и местечкам, на которой они узнали о происхождении названий Подороск, Волковыск, Ружаны, Пружаны, а также интересная эксклюзивная информация об истории, преданиях и легендах этих мест.Ну а первой остановкой стал Ружанский замок, который находится в 130 километрах от Гродно. К большому сожалению, величественный дворец был разрушен во время Великой Отечественной войны, однако по-прежнему его внешний вид завораживает.Следующая точка маршрута – легендарный мемориальный комплекс Брестская крепость. Вначале студенты проследовали на центральный остров, в самое сердце крепости – Цитадель. Здесь они посетили музей и узнали многое из истории овеянной славой крепости-героя, а также о множестве отважных людей, которые стояли насмерть в битве с коварным и жестоким врагом, но из крепости не ушли… Трудно даже вообразить, что пережили люди в далеком июне сорок первого... Впрочем, экскурсия патриотической направленности этим не закончилась, а продолжилась уже на открытом воздухе. Здесь, на территории Цитадели, студентам предстояло узнать интересные подробности об обелиске «Штык», о композиции «Жажда» и памятнике воинам-пограничникам, которые первыми приняли на себя удар вооруженной до зубов фашистской армады.Одним из самых значительных памятников Брестской крепости является монумент «Мужество» – главный символ крепости-героя. Своими впечатлениями эмоционально делитсяПодытожила итоги поездки