«Лучше края, чем Беларусь, в мире нет» – Лукашенко призвал калийщиков ценить свою землю

Об этом Президент заявил сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК. Обращаясь к трудовому коллективу ОАО «Беларуськалий», Александр Лукашенко сказал:
– Знайте, что как моя Беларусь, так это и ваша земля. И нашим детям жить здесь. Цените это. Мы переживаем непростое время. Не только мы, многие страны. Что, в Украине легче? В России, думаете, хорошо? У них тоже проблем хватает. Посмотрите, что творится сегодня в Центральной Азии в связи с событиями в Афганистане, и не только в Афганистане. Везде очень много проблем.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусов нигде в других государствах не ждут:
– А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом.
Глава государства на примере Петрикова рассказал, как можно заработать дополнительную прибыль, создав новые рабочие места:
– В Петрикове освободилось много площадок. Они заброшены, но там хорошая инфраструктура. Я губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Электричества хватает в стране. Я готов подключиться и помочь.
Александр Лукашенко призвал калийщиков ценить свою землю:
– Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, в Полесье, в мире нет. Я побывал везде. Нет лучше края, чем здесь. Ну а мы будем стараться создавать для вас условия для того, чтобы вы могли кормить своих детишек. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь!
Фото: БЕЛТА