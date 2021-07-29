Лучницы Карина Козловская и Карина Деминская завершили борьбу за награды Игр

Карина Козловская на стадии 1/32 финала уступила представительнице Мексики Алехандре Валенсии (0:6). На этом спортсменка из латиноамериканской страны не остановилась и в 1/16 финала обошла Карину Деминскую со счетом 5:3. Белоруска покидает олимпийский турнир с одной победой. До дуэли с мексиканкой она победила соперницу из Бангладеш Диа Сиддике.За награды олимпийского турнира в личном первенстве белорусских лучниц у женщин будет бороться Анна Марусова, которая выступит 30 июля.