«Луч» выпустил часы, посвященные основателю белорусского театра Флориану Ждановичу

Минский часовой завод «Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов «Асоба», на этот раз посвященную одному из основателей белорусского профессионального театра, актеру и режиссеру Флориану Ждановичу. В прошлом году, напомним, на часах «Луча» «прописались» работы белорусской художницы Алены Киш.
Новая коллекция насчитывает всего 100 экземпляров. Каждому, как и положено, присвоен номер – он указан на задней крышке часов. Один экземпляр завод передал в Музей истории театральной и музыкальной культуры, где есть отдельная экспозиция, посвященная Флориану Ждановичу.
Примечательно, что циферблат выполнен в глубоком бордовом – цвете занавеса Купаловского театра. Таким образом дизайнеры решили связать историю и современность. Ведь именно под руководством Ждановича в 1920 году открылся Белорусский государственный театр (сейчас – Национальный академический театр имени Янки Купалы). Жданович также был его первым художественным руководителем и одним из актеров труппы.
К слову, изображение театрального занавеса на часах взято с обложки книги, где впервые была опубликована пьеса Янки Купалы «Паўлінка», поставленная все тем же Флорианом Ждановичем. Также циферблат украшают римские цифры, театральный бинокль и маски.
– Классическая костюмная модель выдержана строго в рамках театрального дресс-кода, – обращает внимание арт-директор Минского часового завода Иван Кравченя. – А форма корпуса, в свою очередь, напоминает об эпохе модерна – именно на это время приходится период активного творчества режиссера. Отмечу также, что коллекция «Асоба» создана специально для того, чтобы напомнить белорусам о деятелях культуры и искусства, которые по тем или иным причинам оказались незаслуженно забыты. Часы, посвященные Флориану Ждановичу, вторые из этой коллекции. В декабре 2019 года завод выпустил ограниченную серию часов по мотивам работ самобытной белорусской художницы Алены Киш.
Фото: Минский часовой завод
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«Луч» выпустил часы, посвященные основателю белорусского театра Флориану Ждановичу
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