Ловушка для кошелька: как избежать денежных потерь в Черную пятницу?

Стартует Черная пятница. Это значит, что в магазины хлынет поток покупателей в поиске выгодных предложений на те вещи, которые они давно собирались приобрести. Но всегда ли эти предложения выгодные – большой вопрос. Ведь многие выходят из магазинов с большими пакетами и минусами на банковском счете. И что-то сладкий вкус выгоды совсем не чувствуется. На самом деле это хитрые ловушки маркетинговой системы, которые из года в год срабатывают на человеческой невнимательности. Мы расскажем вам о том, как не попасть в капкан процентов и красных ценников.

Крупные надписи, мелкий шрифт

Чтобы не попасть в руки мошенников, юристы советуют особенно внимательно читать пункты договора, написанные мелким шрифтом. И если в правовой части мы ведем себя достаточно осторожно, то в магазинах, особенно больших торговых сетях, бдительность теряем. А зря, ведь самая важная информация будет оформлена не самым крупным шрифтом.

По закону магазины и любые торговые сети не имеют права менять условия своих акций без предупреждения, поэтому производителю приходится идти на хитрость и наиболее важные пункты прописывать так, чтобы покупатель просто не обратил на них внимания. Чтобы не попасть впросак, внимательно изучайте афиши акций перед тем, как отправиться за покупками. А лучше – зайдите на сайт магазина и прочтите все условия, так как основная информация чаще всего размещена там. Не стесняйтесь уточнять у сотрудников, какие из товаров вашей корзины участвуют в акции и какая скидка на них положена. Чем больше информации будет у вас на руках, тем более выгодную стратегию покупок вы сможете разработать.

Цена дня

Источник фото: https://www.livemaster.by/

Чаще всего условия акции включают не весь ассортимент магазина, а, например, определенную коллекцию или сумму покупки. В этой ситуации стоит быть предельно осторожным, чтобы не переплатить. Лучше всего взять с собой скидочную карту, так вы гарантированно получите желанную скидку, и не нужно будет набирать ненужных вещей. Помните, что многие цены в период Черной пятницы повышаются, чтобы скидки казались существеннее и выгоднее. На самом деле для большинства товара они ничем не отличаются от тех, что можно увидеть в обычные дни. А иногда их разница настолько несущественная, что может составлять даже одну копейку. Но люди в поиске выгоды не всегда видят ее размер, поэтому легко поддаются соблазну. Будьте рассудительнее.

Старые новые коллекции

Источник фото: https://2goroda.ru/

Иногда вместе с новым товаром в период скидок в магазины завозят еще и дополнительные экземпляры старых коллекций. При этом многие вещи выдаются за новую коллекцию, поэтому кажется, что повышенная нескидочная цена оправдана и предложение выгодное. Не спешите клевать на приманку. Действительно новых вещей в период скидок приезжает в разы меньше, чем представляется. Зайдите в магазин за несколько дней до акции и в день Х. Вы будете очень удивлены разницей в ассортименте новинок и “старинок”. При том, что после Черной пятницы скидочная цена легким движением превратится в обычную. Только без красного ценника.

Ходим парой

Источник фото: http://zaporojec.ru/

Чаще всего в магазинах одежды практикуется принцип “покупной арифметики”: “1+1=3”, “4-я пара в подарок” и т.д. Вот только это предложение только кажется щедрым на первый взгляд. В очень редких случаях вам действительно дадут вещь бесплатно, и то при соблюдении условий (чаще всего ценового диапазона). А вот в большинстве ситуаций вам просто дадут скидку на товар. К примеру, если вы купите пимажу и толстовку, в подарок вам дадут скидку на носки. Причем не очень большую – 5-10%. И здесь наступает момент, когда покупатель неосознанно обманывает себя мыслью, что получил хорошее предложение: носки ведь лишними не бывают, да еще и со скидкой, и берет заветную пару со стеллажа. Но на самом деле сработала обыкновенная хитрость, благодаря которой человек потратил больше денег, чем планировал. Поэтому тщательно продумайте перед походом в магазин, планируете ли вы раскошелиться на спонтанные траты.

Не только сегодня

Источник фото: https://karaokeast.ru/

Очень часто покупатель ведется на броскую рекламу и заголовки “Только сегодня!”, “Предложение ограничено!”, покупает товар втридорога, а потом через время заходит в тот магазин и видит эту же самую вещь в нескольких экземплярах. А еще спустя время она начинает дешеветь. Подобные уловки внушают покупателю страх, что завтра этой вещи уже не будет, куда там – он не сможет стать ее счастливым обладателем даже спустя час. Поэтому многие не думая хватают товар и несутся к кассе, чтобы более ловкие и проворные не перехватили раритет. Чаще всего это иллюзия, за которой маячит треснувший по швам бюджет.

Разумеется, есть действительно ограниченные ивент-предложения, которые торговые сети выставляют специально к праздникам или тематическим дням. Если вы давний клиент магазина, вам будет нетрудно определить действительно редкий и стоящий своих денег товар. Но если вы новичок – интернет вам в помощь. Почитайте отзывы, найдите информацию о предыдущих акциях в соцсетях, задайте вопрос постоянным покупателям. Это поможет вам сделать правильный выбор – и шопинг в Черную пятницу будет только в радость.

Удачных вам покупок!