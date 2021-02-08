До самого романтичного праздника осталось всего ничего. Если вы не решили, как отметить этот день со своей второй половинкой, предлагаем присмотреться к тому, что предлагает столичный кинотеатр «Ракета» 14 февраля, сообщает УП «Киновидеопрокат».
Зрителям покажут несколько тематических фильмов. Показ начнется 13 февраля в 23:00 и продлится до утра 14 февраля.
Love
В «Кино Минска» поделились, что этот фильм рассказывает об отеле Love – идеальном месте для празднования 14 февраля. Двери отеля открыты для всех, кто хочет, чтобы День всех влюбленных стал особенным, мечтает снова поверить в любовь или хотя бы перестать чувствовать себя одиноким.
«Родные»
Как-то утром глава семейства решает поехать с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Он мечтал об этом всю жизнь. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться с ним в автопутешествие через всю Россию.
«Приворот. Черное венчание»
Главную героиню Женю бросил парень. Она совсем отчаялась и решила обратиться к цыганке, которая помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать мощный приворот на любовь.
«Он и она»
Парень и девушка живут в самом романтичном городе мира – Париже. Волею судьбы они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?
Фото: pixabay.com
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LOVE CINEMA NIGHT: что предлагают посмотреть минчанам в самую романтичную ночь кино
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