Лов европейской ряпушки запрещен в Беларуси до 20 декабря

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В инспекции пояснили, что запрет на ловлю европейской ряпушки вводится постановлением Минприроды и действует с 15 ноября по 20 декабря.Ряпушка занесена в Красную книгу Беларуси. С 1981-го по 1993 год и с 2004-го по июнь 2014-го ее лов в Беларуси был запрещен. Сейчас ловить ряпушку можно, за исключением нерестового периода.