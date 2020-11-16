За каждую выловленную особь этой рыбы грозит штраф в размере девяти базовых величин (BYN 243), сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте.
Фото: alivmax.ru
В инспекции пояснили, что запрет на ловлю европейской ряпушки вводится постановлением Минприроды и действует с 15 ноября по 20 декабря.
Ряпушка занесена в Красную книгу Беларуси. С 1981-го по 1993 год и с 2004-го по июнь 2014-го ее лов в Беларуси был запрещен. Сейчас ловить ряпушку можно, за исключением нерестового периода.
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Лов европейской ряпушки запрещен в Беларуси до 20 декабря
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