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  2. Louis Vuitton представил Bluetooth-колонку почти за 3 тысячи долларов

Louis Vuitton представил Bluetooth-колонку почти за 3 тысячи долларов

Модный бренд Louis Vuitton показал динамик Horizon Light Up, который стал еще одной попыткой французов разработать гаджет, передает РИА Новости.


Как сообщает The Verge, внешний вид устройства напоминает детскую игрушку, выполненную в форме летающей тарелки. Разработчики добавили, что на создание такого гаджета их вдохновила женская сумочка Toupie. Для новинки использовали сталь и кожу. Подчеркивают дизайн динамика по меньшей мере 30 светодиодов на корпусе.

Технически аудиоустройство представляет собой Bluetooth-колонку класса Hi-Fi. В гаджете есть трехдюймовый сабвуфер, два твитера и три микрофона, предназначенных для голосовых вызовов. Устройство может функционировать до 15 часов без подзарядки, а также подключаться к умным гаджетам с помощью Bluetooth 5.1 и AirPlay 2 для беспроводного аудио.

Отмечается, что динамик для воспроизведения аудио в Louis Vuitton стоит 2890 долларов.

Фото: Louis Vuitton
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