Лотосы, зимний сад и экстремальные аттракционы – в Гомеле готовят новогодние сюрпризы

Много света, эффектные решения и акцент на аттракционы – таким будет новогоднее украшение Гомеля. Об этом на брифинге сообщила представитель сектора градостроительного планирования и регулирования управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Татьяна Нестерова.
По ее словам, этой зимой новогодняя иллюминация в Гомеле станет еще ярче.
– Каждый год мы стараемся разнообразить световое оформление Гомеля. Подготовлено много сюрпризов: они будут радовать горожан и гостей. Например, в сквере Кирилла Туровского. Там будет установлена уникальная цветочная композиция. В зимнем музыкальном саду уже поселилась Снежная королева: она обитает в окружении новых деревьев и других сказочных персонажей, – поделилась Татьяна Нестерова.
Крупную цветочную композицию с лотосами устанавливали специалисты государственного предприятия "Горсвет". В ее основе – металлический каркас, обтянутый светодиодными элементами. Внимание и детей, и взрослых привлекают четыре небольших лотоса и один крупный цветок.
В украшении главной площади Гомеля руководствовались существующей концепцией.
– Мы дополняем новыми элементами наш зимний музыкальный сад. Белоснежные деревья со скамейками расставим по всей площади. Цветовое решение – бело-серебристые тона. Нам ведь так не хватает белоснежного снега и сияния! Эти элементы создают зимнюю атмосферу и поднимают настроение, – отметила специалист.
Никуда не денется с площади и полюбившиеся горожанам зона знаков зодиака, и волшебные арки, за которыми расположится парк новогодних аттракционов. Зоны с аттракционами оборудуют и на площади Восстания и на площадке возле Ледового дворца на ул. Мазурова. Организаторы поделились, что будут варианты и для любителей острых ощущений.
Изменено оформление главной городской елки.
– Пожалуй, мы не будем раскрывать всех секретов – горожане совсем скоро все увидят сами, – сказал первый заместитель генерального директора КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Сергей Былинский.
Новогодние огоньки зажгутся в Гомеле 11 декабря во время проведения общегородской акции "Зажигаем елку вместе!". Параллельно засияет иллюминация на всех центральных елках в районах города.
Некоторые элементы праздничного декора постепенно будут добавляться и в центре города, и в районах. К примеру, будут смонтированы проекторы на зданиях "Белтелекома" и развлекательного центра "Европа", новые элементы иллюминации появятся на проспекте Ленина ближе к вокзалу. Оригинальные праздничные композиции гомельчане смогут оценить и в сквере имени А. Громыко.
Новшества новогоднего убранства продумывают и в районах Гомеля. Всего в облцентре будет установлено более двадцати елок.
Гомельские улицы, проспекты, площади и скверы пробудут в новогоднем убранстве до 14 января.
Фото: БЕЛТА
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Лотосы, зимний сад и экстремальные аттракционы – в Гомеле готовят новогодние сюрпризы
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