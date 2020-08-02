LOT вновь начала летать в Минск

В ближайшие два месяца авиакомпания планирует совершать по четыре рейса в неделю, рассказали в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Рейс польской авиакомпании LOT Polish Airlines из Варшавы совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в воскресенье.

- Борт Embraer Е-170 приземлился в белорусской столице в 13:45, и уже в 14:35 вылетит обратно в Варшаву. Вынужденная пауза в полетной программе LOT из-за COVID-19 продолжалась с 14 марта 2020 года, - напомнили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

И добавили, что в августе-сентябре LOT будет выполнять четыре рейсов в неделю: в августе - вторник, четверг, пятница и воскресенье, в сентябре – понедельник, среда, пятница и воскресенье.