Лошади в поле – в Мстиславле завершается работа над новым арт-объектом

Работу над красочной «фреской» на стене мастерской одного из местных предприятий Мстиславщины завершает механик Могилевского «Горводоканала» Андрей Суров. Здание как раз открывает въезд в город со стороны агрогородка Копачи. Мастер изобразил на кирпичной стене лошадей, бегущих по полю, где растет иван-чай.

По словам Андрея Сурова, в основу выбора тематики легли его предложения и пожелания заказчика. К слову, это далеко не первая работа самостийного художника – воплощать собственные эскизы на стенах городских зданий ему приходилось и раньше.