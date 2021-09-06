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Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и погиб

Лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь – животное погибло. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ГПК. 


"На литовско-белорусской границе, которую Литва старательно огораживает колючей проволокой, появились жертвы. В минувшую субботу утром лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место прибыли сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Животное потеряло много крови, и спасти его не удалось", – прокомментировали инцидент в Госпогранкомитете.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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