Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и погиб

Лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь – животное погибло. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ГПК.
"На литовско-белорусской границе, которую Литва старательно огораживает колючей проволокой, появились жертвы. В минувшую субботу утром лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место прибыли сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Животное потеряло много крови, и спасти его не удалось", – прокомментировали инцидент в Госпогранкомитете.