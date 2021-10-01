Лось спровоцировал ДТП в Чаусском районе

Сегодня, 1 октября, на 42-м километре трассы Могилев – Чаусы произошло ДТП, которое спровоцировало дикое животное. Автомобиль «Мерседес» двигался по трассе Р122 Могилев – Чериков –Костюковичи. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежал лось, произошло столкновение. В машине находилось два человека – водитель и пассажир, они не пострадали. Портал sb.by запечатлел последствия аварии.



По информации водителя «Мерседес», авария произошла примерно в 6:30 утра. Могилевчане двигались в направлении Чаус. В это время еще были сумерки, поэтому лося, который стоял близ обочины, не было видно. Водитель почувствовал лишь момент внезапного столкновения – животное оказалось на лобовом стекле. Лось еще был жив: спрыгнул с машины и прополз к обочине на несколько метров.



– Среагировать просто не успели, заметили лося только в момент удара. Он сразу не погиб, еще пытался двигаться. Да, нам повезло, отделались царапинами. В таких ситуациях подобные ДТП имеют более серьезные последствия. Пострадала машина, разбито лобовое стекло, помяты другие элементы. Самое интересное, что направлялись на охоту на тетерева. А тут такое! Благо, что все хорошо – медпомощь нам не требуется.

На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Напомним, серьезные всплески аварий с участием диких животных случаются весной, когда молодняк мигрирует в поисках мест комфортного обитания, а также в брачный период, который длится с августа по ноябрь. Большинство ДТП с участием копытных происходит в темное время суток, ведь днем у водителей обзор обширнее, а стало быть, есть больше возможностей вовремя среагировать. При этом нужно помнить, что поведение животных совершенно непредсказуемо. Если лось пересек дорогу, разгоняться не стоит – сохатый может повернуть обратно. Будьте внимательны за рулем.







