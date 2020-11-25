Певица Лолита Милявская рассказала, с какими трудностями столкнулись звезды из-за пандемии, сообщает Lenta.ru.
Исполнительница пояснила: в России сегодня около 200 «топовых артистов» должны платить за содержание творческих коллективов. Музыканты, по словам звезды, столкнулись сейчас с серьезными финансовыми потерями.
«Вы знаете, потери действительно крупные. Я сделала такой вывод, потому что все мои коллеги, обсуждая эти вопросы, говорили не о себе ни в коем случае», – усмехнулась артистка.
По ее словам, у популярных звезд есть свой близкий круг музыкантов, «которым 8 месяцев выплачивать зарплату просто нереально». В основном артисты сталкиваются с финансовыми трудностями из-за ограничений заполняемости концертных залов.
«От 15 до 30% зала занимает именно аренда, по 10% – это звук, свет и распространители билетов», –объяснила Лолита Милявская.
Такие условия она считает невыгодными для работы в шоу-бизнесе.
В мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в критическом положении из-за пандемии. Так, артисты (как и все граждане) платят налоги, и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в трудной ситуации и нуждаются в поддержке.
Фото: ru.hellomagazine.com
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Лолита рассказала о финансовых трудностях артистов из-за пандемии
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