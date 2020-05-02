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  2. "Локомотив", уступая "Нафтану" дома 3:1, смог сравнять счет

"Локомотив", уступая "Нафтану" дома 3:1, смог сравнять счет

Голы забили Кленье, Трапашко, Новик, Жердев, Кухаренок и Шабанов.

Со счетом 3:3 завершился футбольный матч 3-го тура "Макслайн — Первой лиги" между гомельским "Локомотивом" и новополоцким "Нафтаном".

Первый гол уже на четвертой минуте забил Кленье, а на 41 минуте ответным голом отметился Трапашко.

Во втором тайме зрители увидели четыре гола. Сначала мяч в ворота "Локомотива" на 50 минуте отправил Новик, затем на 72 минуте гол забил Жердев. 

Однако "Локомотив", уступая "Нафтану" 3-1, смог сравнять счет. Сначала гол на 74 минуте забил Кухаренок, а ничью на 84 минуте оформил Шабанов. Итговый счет – 3:3.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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