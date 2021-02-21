Московский «Локомотив» убедительно обыграл «Тамбов» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России по футболу – 3:0 и квалифицировался в следующий этап. Белорусский форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович попал в основной состав и был заменен на 73-й минуте.
Для обеих команд эта игра была первой официальной с середины декабря прошлого года. И к тому же встреча проходила при сложных погодных условиях, которые, как правило, больше мешают созидать, нежели разрушать. Но «Локомотив», считавшийся явным фаворитом, уверенно подтвердил котировки букмекеров результатом.
Авторами голов стали Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Пабло и Камано впервые отличились за «Локомотив», причем Пабло, перешедший из французского «Бордо» чуть более месяца назад, сделал это в первом же официальном поединке в составе своей новой команды.
Также сегодня были сыграны еще два матча 1/8 финала Кубка России. Московский ЦСКА Виктора Гончаренко оставил не у дел «СКА-Хабаровск» – 2:0. А «Краснодар», в составе которого всю игру от звонка до звонка провел белорусский защитник Александр Мартынович, потерпел поражение от футбольного клуба «Сочи» – 1:2.
Вчера «Зенит» из Санкт-Петербурга более чем неожиданно оступился в игре с тульским «Арсеналом» – 1:2. А «Динамо» одолело «Спартак» в московском дерби – 2:0.
Сегодня еще осталось дождаться результата матча «Ростов» – «Ахмат» (Грозный). А завтра стадия 1/8 финала закроется поединками «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург) и «Химки» – «Крылья Советов» (Самара).
В прошлом сезоне обладателем Кубка России по футболу стал «Зенит», в финальном поединке обыгравший «Химки» – 1:0.
Фото: fclm.ru
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«Локомотив» Лисаковича взял верх над «Тамбовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу
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