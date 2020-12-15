Лобовое столкновение под Минском – погиб водитель и пострадали пассажиры

ДТП случилось сегодня утром на автодороге Крупица – Дудичи – Теребель, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
По предварительной информации, причиной аварии стало то, что «девятка» оказалась на встречной полосе. Водитель иномарки получила повреждения, а ехавший с ней пятилетний ребенок не пострадал (находился в автокресле и был пристегнут). Водитель ВАЗ скончался на месте, а двое его пассажиров доставлены в больницу (они не были пристегнуты).
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, эксперты и медики. Устанавливаются причины ДТП и личность погибшего.
В милиции напоминают: зимой значительно уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, увеличивается тормозной путь. Правильный выбор скорости – гарант безопасности участников дорожного движения.
В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед) водителям необходимо учитывать это, а также следить за тем, чтобы вождение было плавным.
Безопасность ребенка зависит от водителя. Использование ремней безопасности смягчает тяжесть последствий ДТП.
Видео: МВД
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