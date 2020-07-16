Ливни привели к масштабным повреждениям зданий в Японии

Среди пострадавших сооружений около 54 объектов культурного наследия, два их которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет ТАСС.

Проливные дожди привели к повреждению по меньшей мере 15,3 тыс. зданий в 24 из 47 префектур Японии.

Больше всего сооружений пострадало в юго-западной префектуре Кумамото. Там повреждено примерно восемь тысяч зданий.

Также накануне стало известно, что из-за ливней пострадали около 54 объектов культурного наследия. Что касается человеческих жертв, то известно о 77 погибших, еще 10 числятся пропавшими без вести.