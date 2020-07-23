"Ливерпуль" установил клубный рекорд по числу побед в сезоне АПЛ и официально получил чемпионский трофей

Выигравший титул за семь туров до окончания чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль", несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не снижает оборотов.





В среду команда Юргена Клоппа выдала феерический матч против "Челси", притом что синие продолжают борьбу с "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" за попадание в Лигу чемпионов. Может быть, дело в том, что это был последний домашний матч "Ливерпуля" в этом чемпионате, и команда не хотела ударить в грязь лицом перед своими поклонниками.





Хозяева ошеломили гостей в первой половине матча. На 23-й минуте счет блестящим ударом в дальний верхний угол открыл Наби Кейта. На 38-й минуте преимущество хозяев ударом со штрафного увеличил Трент Александер-Арнольд.





А на 43-й счет совсем неприличным для гостей сделал Джорджиньо Вейналдум, забивший после подачи углового. Правда, "Челси" сумел сократить отставание еще до перерыва, француз Оливье Жиру удачно сыграл на добивании.

После перерыва хозяева снова активно побежали в атаку, и на 55-й минуте Роберто Фирмино головой замкнул подачу Александра-Арнольда с правого фланга.

После этого "Ливерпуль" сбавил обороты, чем не преминули воспользоваться гости. На 61-й минуте Тэмми Абрахам после ассиста Кристиана Пулишича забивает второй мяч в ворота Алиссона.





А на 73-й уже сам Пулишич сокращает отставание до минимума.





Но все же "Ливерпуль" усилиями Алекса Окслейд-Чемберлена ставит жирную точку в этом матче.













5:3 – 31-я победа "Ливерпуля" в чемпионате, что стало новым рекордом для команды. Команда Клоппа третий сезон подряд проходит без домашних поражений.

По окончании этого матча состоялась церемония вручения "Ливерпулю" чемпионского трофея – кубка АПЛ, чего болельщики "красных" ждали 30 лет. Предыдущая победа в чемпионате датируется сезоном-1989/90.

































После 37 туров в активе "Ливерпуля" 96 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" имеет 78 баллов, у "Манчестер Юнайтед" и "Челси" по 63 очка.