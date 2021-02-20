В одном из ключевых матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Эвертону» – 0:2. Это первое поражение «красных» от этого соперника в родных стенах с 27 сентября 1999 года, когда они уступили с минимальным счетом 0:1. С тех пор до сегодняшней встречи команды играли на стадионе «Ливерпуля» 24 раза, итог: 14 поражений «ирисок» и десять ничьих.
Нужно сказать, что предпосылки к прерыванию серии были. Да, несколькими днями ранее «Ливерпуль» одолел в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Лейпциг» – 2:0. Но при этом в чемпионате дела команды в последнее время идут крайне неудачно. Перед игрой с «Эвертоном» из десяти последних встреч Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа выиграли всего две, что, разумеется, указывало на кризисные явления в команде. И сегодня «Ливерпуль» в очередной раз разочаровал своих болельщиков.
Хозяева поля ощутимо превзошли оппонента по всем основным показателям (процент владения мячом – 72 на 28, удары – 15:9, угловые – 7:2), но профита из своего преимущества не извлекли.
«Эвертон» атаковал меньше, но оказался лучше в завершающей стадии атак.
Ричарлисон открыл счет на 3-й минуте. А Гильфи Сигурдссон, реализовав пенальти, установил окончательный результат на 84-й.
Вчера в первом матче этого тура «Вулверхэмптон» одолел «Лидс» – 1:0. А остальные сегодняшние матчи закончились так: «Саутгемптон» – «Челси» – 1:1, «Бернли» – «Вест Бромвич» – 0:0.
Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 56 очков. Далее в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (46), «Лестер» (46), «Челси» (43), «Вест Хэм» (42), «Ливерпуль» (40), «Эвертон» (40), «Астон Вилла» (36), «Тоттенхэм» (36) и «Арсенал» (34).
На вершине списка бомбардиров находится египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), отличившийся 17 раз.
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«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» на своем стадионе впервые с сентября 1999 года
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Фото: РЕЙТЕР