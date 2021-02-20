«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» на своем стадионе впервые с сентября 1999 года

Нужно сказать, что предпосылки к прерыванию серии были. Да, несколькими днями ранее «Ливерпуль» одолел в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Лейпциг» – 2:0. Но при этом в чемпионате дела команды в последнее время идут крайне неудачно. Перед игрой с «Эвертоном» из десяти последних встреч Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа выиграли всего две, что, разумеется, указывало на кризисные явления в команде. И сегодня «Ливерпуль» в очередной раз разочаровал своих болельщиков.Хозяева поля ощутимо превзошли оппонента по всем основным показателям (процент владения мячом – 72 на 28, удары – 15:9, угловые – 7:2), но профита из своего преимущества не извлекли.«Эвертон» атаковал меньше, но оказался лучше в завершающей стадии атак.Ричарлисон открыл счет на 3-й минуте. А Гильфи Сигурдссон, реализовав пенальти, установил окончательный результат на 84-й.Вчера в первом матче этого тура «Вулверхэмптон» одолел «Лидс» – 1:0. А остальные сегодняшние матчи закончились так: «Саутгемптон» – «Челси» – 1:1, «Бернли» – «Вест Бромвич» – 0:0.Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 56 очков. Далее в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (46), «Лестер» (46), «Челси» (43), «Вест Хэм» (42), «Ливерпуль» (40), «Эвертон» (40), «Астон Вилла» (36), «Тоттенхэм» (36) и «Арсенал» (34).На вершине списка бомбардиров находится египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), отличившийся 17 раз.