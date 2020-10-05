Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» с разницей в пять мячей

«Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» с разницей в пять мячей

В одном из наиболее зрелищных матчей четвертого тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» – 2:7. В предыдущий раз «красные» пропустили семь мячей в матче национального чемпионата в апреле далекого 1963 года, когда проиграли с таким же счетом «Тоттенхэму».


Перед игрой большинство специалистов не сомневались в победе подопечных Юргена Клоппа, которые начали турнир с трех викторий подряд. Однако «Астон Вилла» тоже подходила к игре, имея стопроцентный результат (две победы в двух встречах). И вчера продолжилась именно победная серия бирмингемцев.

Хет-трик оформил Оливер Уоткинс (4-я, 22-я и 39-я минуты), дубль на счету Джека Грилиша (66, 75), а еще по разу ворота действующего чемпиона Англии поразили Джон Макгинн (35) и Росс Баркли (55). В составе «Ливерпуля» оба мяча забил Мохамед Салах (33, 60).




За всю историю Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году, «Ливерпуль» ранее ни разу не пропускал семь мячей, да и шесть голов в его воротах побывало лишь однажды: в мае 2015-го «красные проиграли в гостях «Сток Сити» со счетом 1:6. Разница в пять мячей не в пользу мерсисайдцев зафиксирована всего в третий раз.

Стоит сказать, что четвертый тур чемпионата Англии по футболу вообще оказался богат на разгромные результаты. «Челси» одержал убедительную победу над «Кристал Пэлас» – 4:0. «Вест Хэм» неожиданно нокаутировал «Лестер» – 3:0. А «Тоттенхэм» деклассировал «Манчестер «Юнайтед» – 6:1.



Остальные матчи завершились так: «Эвертон» – «Брайтон» – 4:2, «Лидс» – «Манчестер Сити» – 1:1, «Ньюкасл» – «Бернли» – 3:1, «Саутгемптон» – «Вест Бромвич» – 2:0, «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» – 1:0, «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1.

Турнирную таблицу возглавляет «Эвертон», имеющий 12 очков из 12 возможных. По девять баллов набрали «Астон Вилла», «Лестер», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе
Галасы ЗМеста – кто они?
Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября: участие примут десять предприятий Минска
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
В Беларуси этой осенью планируется заложить более 50 аллей семейных деревьев
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
Биржа: 5 октября белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Белстат опубликовал информацию о национальном составе населения Беларуси
Одни полевые работы финишируют, другие – в разгаре
В Жлобинском районе водитель погиб в ДТП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сытый не разумеет
Минздрав: в стране от гриппа привились 12 процентов граждан, всего планируется вакцинировать около 40 процентов
Новополочанка на внедорожнике столкнулась с фурой и погибла
Из топ-5 самых востребованных вакансий Минска исчезли водители
Лучших жабинковских хлеборобов тепло поздравили на районных "Дажынках"
Председатель ГТК рассказал о преимуществах навигационных устройств
Мужчина купил лекарство в аптеке и стал миллионером
Таможенная служба в условиях пандемии коронавируса выполняет все санитарные нормы
В Беларуси заканчивается строительство современных пунктов пропуска
Белорусские таможенники выявили ввоз крупной партии кокаина
Беларусь готова на территории страны оказывать услуги для бизнеса, ранее предоставлявшиеся за рубежом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Троцкий сегодня
В Гомеле лошадь, провалившуюся в технический колодец, доставали подъемным краном
В Гомеле в озере обнаружили тело мужчины
Запрет на посещение лесов действует в 10 районах Беларуси
На внешней границе ЕЭАС за восемь месяцев оформлен 71 миллион тонн транзитных товаров
Лукашенко обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов
Суперуниверсал Audi RS4 сделали мощнее и агрессивнее
Прогноз погоды на 6 октября: дожди и до 20 градусов тепла
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
Брестчанин ремонтировал подвал и отравился парами битумного состава
Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Памятка протестующим
Бобруйские спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе
Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6–10 градусов выше нормы
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
За сутки в лесах обнаружены шесть потерявшихся
Бренд Gucci впервые cоздал платье для мужчин
Восемь человек погибли из-за взрыва в Афганистане
Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа
Председатель Еврокомиссии решила уйти на самоизоляцию
В Беларуси намолочено 30 тысяч тонн гречихи
Mitsubishi начала продажи фирменных аксессуаров для нового L200
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомцы на берегу
Включена в работу седьмая высоковольтная линия электропередачи, связывающая БелАЭС с энергосистемой
Шторм «Алекс» во Франции: есть пропавшие
В Минске проходит студенческая донорская акция
Авторы
СКАНИРУЙТЕ