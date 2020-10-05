«Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» с разницей в пять мячей

Перед игрой большинство специалистов не сомневались в победе подопечных Юргена Клоппа, которые начали турнир с трех викторий подряд. Однако «Астон Вилла» тоже подходила к игре, имея стопроцентный результат (две победы в двух встречах). И вчера продолжилась именно победная серия бирмингемцев.Хет-трик оформил Оливер Уоткинс (4-я, 22-я и 39-я минуты), дубль на счету Джека Грилиша (66, 75), а еще по разу ворота действующего чемпиона Англии поразили Джон Макгинн (35) и Росс Баркли (55). В составе «Ливерпуля» оба мяча забил Мохамед Салах (33, 60).За всю историю Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году, «Ливерпуль» ранее ни разу не пропускал семь мячей, да и шесть голов в его воротах побывало лишь однажды: в мае 2015-го «красные проиграли в гостях «Сток Сити» со счетом 1:6. Разница в пять мячей не в пользу мерсисайдцев зафиксирована всего в третий раз.Стоит сказать, что четвертый тур чемпионата Англии по футболу вообще оказался богат на разгромные результаты. «Челси» одержал убедительную победу над «Кристал Пэлас» – 4:0. «Вест Хэм» неожиданно нокаутировал «Лестер» – 3:0. А «Тоттенхэм» деклассировал «Манчестер «Юнайтед» – 6:1.Остальные матчи завершились так: «Эвертон» – «Брайтон» – 4:2, «Лидс» – «Манчестер Сити» – 1:1, «Ньюкасл» – «Бернли» – 3:1, «Саутгемптон» – «Вест Бромвич» – 2:0, «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» – 1:0, «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1.Турнирную таблицу возглавляет «Эвертон», имеющий 12 очков из 12 возможных. По девять баллов набрали «Астон Вилла», «Лестер», «Арсенал» и «Ливерпуль».