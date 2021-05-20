«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до девяти матчей

В начале марта казалось, что команде Юргена Клоппа поможет попасть в зону Лиги чемпионов только чудо. Но «Ливерпуль» выдал впечатляющий отрезок, набрав 23 очка из 27 возможных, и сейчас имеет вполне рабочие шансы на то, чтобы даже финишировать третьим.«Бернли» уже решил задачу по сохранению элитной прописки на следующий сезон, вследствие чего на финише чемпионата не скован чувством повышенной ответственности. Но это не помогло ему остановить набравший завидный ход «Ливерпуль».Гости имели преимущество, превзошли хозяев поля почти по всем статистическим показателям и количеству созданных голевых моментов – и по итогам все это материализовалось в уверенную викторию.Голами отметились Роберто Фирмино (43-я минута), Натаниэль Филлипс (52) и Алекс Окслейд-Чемберлен (88).Остальные матчи этого тура, состоявшиеся 18–19 мая, принесли такие результаты: «Саутгемптон» – «Лидс» – 0:2, «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» – 1:1, «Брайтон» – «Манчестер Сити» – 3:2, «Челси» – «Лестер» – 2:1, «Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:0, «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2, «Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0, «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:3, «Вест Бромвич» – «Вест Хэм» – 1:3.Обратим внимание на то, что оступились сразу две дружины из Манчестера, причем «МС» потерпел поражение от «Брайтона», ведя по ходу игры – 2:0.Впрочем, «Манчестер Сити» (83 очка) и «Манчестер Юнайтед» (71) уже обеспечили себе золото и серебро соответственно. А вот в том, как распределятся остальные места в еврокубковой зоне, перед последним туром, запланированным на 23 мая, ясности никакой. Вслед за дружинами из Манчестера в группе лидеров последовательно идут «Челси» (67), «Ливерпуль» (66), «Лестер» (66), «Вест Хэм» (62), «Тоттенхэм» (59), «Эвертон» (59) и «Арсенал» (58).В списке бомбардиров лидируют Харри Кейн («Тоттенхэм») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»), которые забили по 22 мяча.