«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

«Ливерпуль» против «Тоттенхэма», Юрген Клопп против Жозе Моуринью – это априори интересно. А когда команды возглавляют турнирную таблицу и сражаются за золото – любопытно вдвойне. К отчетному поединку ливерпульцы и лондонцы подходили, имея равное количество очков, что сулило крайне напряженную борьбу. Таковую болельщики и увидели.Хозяева поля открыли счет усилиями Мохаммеда Салаха на 26-й минуте.Однако лидировали «красные» недолго. Уже на 33-й минуте один из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын Мин восстановил статус-кво.После этого ничейный счет не менялся до самой последней минуты основного времени матча. Но когда казалось, что ничейный исход неминуем, Роберто Фирмино принес-таки викторию команде Юргена Клоппа.«Ливерпуль» продлил свою серию без поражений в Премьер-лиге до девяти матчей (пять побед, четыре ничьи). А вот впечатляющая беспроигрышная серия «Тоттенхэма» оборвалась на отметке в 11 встреч (семь побед, четыре ничьи).Остальные матчи тура, сыгранные 15–16 декабря, принесли такие результаты: «Вулверхэмптон» – «Челси» – 2:1, «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 1:1, «Лидс» – «Ньюкасл» – 5:2, «Лестер» – «Эвертон» – 0:2, «Арсенал» – «Саутгемптон» – 1:1, «Фулхэм» – «Брайтон» – 0:0, «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» – 1:1.Сегодня вечером сыграют «Астон Вилла» – «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль» (28 очков). Ближайшими преследователями действующего чемпиона Англии являются «Тоттенхэм» (25), «Саутгемптон» (24), «Лестер» (24), «Эвертон» (23), «Челси» (22) и «Вест Хэм» (21).