Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Накануне четырьмя встречами закрылся восьмой тур чемпионата Англии по футболу. В ключевой из них «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поделили очки – 1:1.


«Ливерпуль» подходил к этому туру во главе турнирной таблицы. Однако сыграв вничью, потерял лидерство. К сожалению, для болельщиков мерсисайдцев подтвердилась тенденция, что «Ливерпуль» в последние годы никак не может обыграть «МС» в гостях: последняя выездная победа «красных» над «Манчестер Сити» датирована 21 ноября 2015 года.


Хотя поначалу вчерашний поединок складывался в пользу подопечных Юргена Клоппа. Уже на 13-й минуте команду гостей вывел вперед Мохаммед Салах, реализовавший пенальти.


На 31-й минуте Габриэл Жезус, блеснувший индивидуальным мастерством в штрафной ливерпульцев, впрочем, восстановил статут-кво. А еще через одиннадцать минут после этого «Манчестер Сити» и вовсе имел отличную возможность для того, чтобы повести в счете. Но Кевин де Брюйне пробил мимо ворот с одиннадцатиметровой отметки.


Во втором тайме обе команды имели хорошие моменты впереди. Но реализовать ни один из них не смогли. И как следствие, игра завершилась боевой ничьей.

Остальные матчи тура, состоявшиеся 6–8 ноября, принесли такие результаты: «Брайтон» – «Бернли» – 0:0, «Саутгемптон» – «Ньюкасл» – 2:0, «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3, «Кристал Пэлас» – «Лидс» – 4:1, «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 4:1, «Вест Хэм» – «Фулхэм» – 1:0, «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» – 0:1, «Лестер» – «Вулверхэмптон» – 1:0, «Арсенал» – «Астон Вилла» – 0:3.

Турнирную таблицу возглавляет «Лестер» (18 очков). Далее в группе лидеров последовательно идут «Тоттенхэм» (17), «Ливерпуль» (17), «Саутгемптон» (16), «Челси» (15) и «Астон» Вилла» (15).



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Оршанском районе при пожаре сгорели супруги
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Симптомы есть, а тест отрицательный: названы ошибки пациентов и медиков при проверке на COVID-19
Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве
Константин Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
Число больных коронавирусом в мире увеличилось до 50 млн человек
В Брестском районе продолжаются поиски заблудившегося грибника
«Реал» неожиданно проиграл «Валенсии» в футбольном чемпионате Испании
На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха
Ученые нашли главную причину диабета
мнение
Вадим ГИГИН
7 ноября. Великая технологическая
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды
Тяжелые бои в Нагорном Карабахе продолжаются
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Парламентские выборы завершились в Египте
Екатерина Варнава восхитила Instagram своей элегантной фотосессией
Против протестующих у ЦИК Грузии применили водометы, есть пострадавшие
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн
Белорусские нефтяники построили девятую скважину на Мачухском месторождении в Украине
Электронная ярмарка вакансий пройдет 9 ноября в Гродненском районе
При атаке боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака погибли 11 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Штаб Байдена направил запрос в профильное управление о признании его избранным президентом
В Гродненском районе стартует неделя фольклора
В Афганистане взорвался автомобиль - 23 человека получили ранения
В Верхнедвинском районе горел магазин
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина
Белорусские самбисты выиграли 13 наград на ЧМ-2020 в Сербии
Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций открыли в ПолесГУ
Я тут постою! Автомобильное колесо чудом не разбило другие машины - видео
Одна змеиная сила! Под капотом машины нашли огромную рептилию - видео
Количество жертв землетрясения в Турции достигло 115 человек
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
В ОАЭ отменили уголовные наказания за употребление алкоголя и сожительство вне брака
Лукашенко пользуется достаточно серьезной популярностью у молдован - эксперт из Кишинева
Более 441 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире - ВОЗ
Всенародная стройка: газетная летопись строительства БелАЭС
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси у здания ЦИК
Гороскоп на 10 ноября
Эксперты и граждане о Белорусской АЭС: о создании новой отрасли экономики, энергонезависимости страны и безопасности станции
В Национальной академии наук открыт научно-производственный центр электронно-лучевых технологий
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в маске
Украинский эксперт: преимущество БелАЭС - гарантированное обеспечение качественной электроэнергией
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Футболисты ЦСКА победили "Ростов" и сохранили лидерство в чемпионате России
Как изменится жизнь белорусов с появлением АЭС
Безопасность и эффективность Белорусской АЭС сомнений не вызывает
Авторы
СКАНИРУЙТЕ