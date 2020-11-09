«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

«Ливерпуль» подходил к этому туру во главе турнирной таблицы. Однако сыграв вничью, потерял лидерство. К сожалению, для болельщиков мерсисайдцев подтвердилась тенденция, что «Ливерпуль» в последние годы никак не может обыграть «МС» в гостях: последняя выездная победа «красных» над «Манчестер Сити» датирована 21 ноября 2015 года.Хотя поначалу вчерашний поединок складывался в пользу подопечных Юргена Клоппа. Уже на 13-й минуте команду гостей вывел вперед Мохаммед Салах, реализовавший пенальти.На 31-й минуте Габриэл Жезус, блеснувший индивидуальным мастерством в штрафной ливерпульцев, впрочем, восстановил статут-кво. А еще через одиннадцать минут после этого «Манчестер Сити» и вовсе имел отличную возможность для того, чтобы повести в счете. Но Кевин де Брюйне пробил мимо ворот с одиннадцатиметровой отметки.Во втором тайме обе команды имели хорошие моменты впереди. Но реализовать ни один из них не смогли. И как следствие, игра завершилась боевой ничьей.Остальные матчи тура, состоявшиеся 6–8 ноября, принесли такие результаты: «Брайтон» – «Бернли» – 0:0, «Саутгемптон» – «Ньюкасл» – 2:0, «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3, «Кристал Пэлас» – «Лидс» – 4:1, «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 4:1, «Вест Хэм» – «Фулхэм» – 1:0, «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» – 0:1, «Лестер» – «Вулверхэмптон» – 1:0, «Арсенал» – «Астон Вилла» – 0:3.Турнирную таблицу возглавляет «Лестер» (18 очков). Далее в группе лидеров последовательно идут «Тоттенхэм» (17), «Ливерпуль» (17), «Саутгемптон» (16), «Челси» (15) и «Астон» Вилла» (15).