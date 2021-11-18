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  2. Литвинович: миграционный кризис стал лакмусовой бумажкой по отношению к выполнению международных обязательств

Литвинович: миграционный кризис стал лакмусовой бумажкой по отношению к выполнению международных обязательств

Об этом редактор отдела политики и общественных организаций брестской областной газеты «Заря» Евгений Литвинович заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Помощь беженцам в логистическом центре

– Нынешний миграционный кризис стал своего рода лакмусовой бумажкой по отношению к выполнению международных обязательств и гуманности. Как воспринимают беженцев с той стороны, мы все прекрасно знаем. И сейчас есть все основания говорить о том, что, скорее всего, этот кризис намеренно нагнетается [Западом] для того, чтобы перейти в следующую фазу острого противостояния, – сказал Евгений Литвинович.

Он добавил:

–На этом фоне мы видим, что белорусская сторона не просто демонстрирует готовность слышать и слушать, но именно она помогает этим людям. Объемы самой разной гуманитарной помощи исчисляются тоннами. Но самое главное, за что беженцы благодарят Беларусь, – это за человечность и нормальное отношение к ним.

За время пребывания беженцев у белорусской границы людям было выдано более 50 тонн гуманитарного груза. Речь идет о продуктах питания, теплых вещах, одеялах и санитарно-гигиенических принадлежностях. Подробнее о том, как белорусы сплотились для оказания помощи беженцам, читайте в нашем материале.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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