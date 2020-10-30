Заслуженная артистка Российской Федерации, близкая подруга Земфиры Рената Литвинова сообщила, что российская рок-исполнительница, заболевшая коронавирусом, чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Земфира заболела COVID-19. Певица находится на домашнем карантине, лечение проводит согласно советам медиков.
– Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо, – написала Рената Литвинова в Facebook.
Фото: ТАСС
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Литвинова рассказала о состоянии здоровья Земфиры после заражения COVID-19
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