Литва выполняет роль раздражителя в борьбе коллективного Запада с Россией и Китаем – Ананич

В начале разговора Лилия Ананич обратила внимание на то, что действия литовских политиков по отношению к мигрантам нельзя назвать иначе как фашистскими.
– Как возможно так обращаться с людьми? А тем более с беременными женщинами и на глазах у детей. Это фашизм, происходящий у наших границ. Больно понимать, что сегодня мы оказались в такой ситуации. Но соседей не выбирают, – сказала она.
Депутат Палаты представителей уточнила, что виновен в таком отношении к мигрантам не народ Литвы, а ее политики, которые делают все в угоду геополитическим интересам и не проводят самостоятельную политику.
– Если бы политик был самостоятельным, он бы не отважился делать то, что делается по отношению к нашей стране, когда беглых не просто пригрели и накормили, им открыли офисы, – подчеркнула Лилия Ананич.
– Также [власти Литвы] не понимают, что творят, посягая на отношения с великой мировой державой – с Китаем. Это не только себе в ногу стрельнуть, это стрельнуть в голову, – отметила депутат Палаты представителей.
При этом она уточнила, что литовское руководство не принимает решения самостоятельно.
– Литва выполняет роль раздражителя в борьбе коллективного Запада с Россией и Китаем. Но это очень опасный путь, который для страны ничем хорошим не закончится. Экономика республики рухнет. И как показывает история даже на примере Афганистана, не в коня окажется тот корм, который пообещали Литве за действия, осуществляемые по отношению к Беларуси и Китаю. Нельзя деньгами измерить взаимоотношения стран и народов, – заключила Лилия Ананич.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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