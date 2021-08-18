Литва выполняет роль раздражителя в борьбе коллективного Запада с Россией и Китаем – Ананич

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В начале разговора Лилия Ананич обратила внимание на то, что действия литовских политиков по отношению к мигрантам нельзя назвать иначе как фашистскими.– сказала она.Депутат Палаты представителей уточнила, что виновен в таком отношении к мигрантам не народ Литвы, а ее политики, которые делают все в угоду геополитическим интересам и не проводят самостоятельную политику.– подчеркнула Лилия Ананич.– отметила депутат Палаты представителей.При этом она уточнила, что литовское руководство не принимает решения самостоятельно.– заключила Лилия Ананич.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: