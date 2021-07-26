Литва рассорилась с одним из своих важнейших соседей, хотя поводов Беларусь не давала – Шпаковский

– отметил специалист., – высказался эксперт.Он добавил, что литовский бизнес в разных сферах – от ретейла до ресторанного бизнеса – присутствовал на белорусском рынке. Это значит, что была возможность для дальнейшей экспансии на рынки ЕАЭС.– прокомментировал ситуацию Шпаковский.