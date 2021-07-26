Таким мнением поделился политический аналитик Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни на «Альфа Радио».
– Литва рассорилась с одним из своих важнейших соседей, хотя поводов Беларусь не давала. Все эти годы сложные политические отношения были основаны на инициативе литовского руководства, которое во главу угла ставит не внутренние проблемы, а внешнеполитические и ценностные приоритеты. Несмотря на это, Минск официально проводил пролитовскую политику, – отметил специалист.
– Второй момент: белорусский грузопоток формировал основную составляющую от перевалки Клайпедского порта. Соответственно, развивалась логистика, инфраструктура, железная дорога, в развитие которой мы тоже инвестировали немалые средства. 30% Клайпедского терминала принадлежит нашему «Беларуськалию». Упомяну и туристические потоки из Минска в Вильнюс на определенном этапе. До того момента, как в нашей стране расширили сеть торговых центов, каждый белорусский турист оставлял в Вильнюсе во время поездок за покупками до 400 евро. Отмечу и прибыль, которую получала литовская сторона за счет продажи авиабилетов-лоукостеров. Это также во многом функционировало за счет белорусских туристов, – высказался эксперт.
Он добавил, что литовский бизнес в разных сферах – от ретейла до ресторанного бизнеса – присутствовал на белорусском рынке. Это значит, что была возможность для дальнейшей экспансии на рынки ЕАЭС.
– Литва ответила недальновидно. Их правительство повело себя недальновидно даже в вопросе БелАЭС. Только авантюрист и непрофессиональный управленец мог поставить задачу остановить строительство атомной электростанции на территории суверенного государства. Особенно с учетом того, что в строительстве задействована одна из ведущих компаний России, – прокомментировал ситуацию Шпаковский.
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Литва рассорилась с одним из своих важнейших соседей, хотя поводов Беларусь не давала – Шпаковский
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