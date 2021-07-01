Действующий в Литве с ноября прошлого года карантин решили отменить. Ограничительные меры действовали с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Карантинный режим был установлен до 30 июня.
– С учетом улучшения эпидемической ситуации решено карантин не продлевать, – постановил кабмин 28 июня.
Вместо карантина правительство ввело режим экстремальной ситуации. В связи с этим будут упрощены некоторые процедуры по принятию решений. Кроме того, в стране продолжают действовать рекомендации по использованию масок в закрытых помещениях. Обязательное ношение подобных медицинских средств предусмотрено только в местах предоставления услуг.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил, что существует вероятность установления карантинного режима, если ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в стране ухудшится. Премьер Ингрида Шимоните отметил, что подобные меры могут распространяться на отдельные части республики, а не на всю страну.
Фото: pixabay.com
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Литва отменила действовавший с ноября карантин в связи с COVID-19
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