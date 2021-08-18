Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы, но объективных свидетельств не предоставляет - ГПК

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Запись опубликована литовской службой охраны государственной границы. В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси - подчеркнули в ГПК.В комментарии, опубликованном в Telegram-канале Госпогранкомитета, акцентируется внимание на том, что на сопредельной Беларуси территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме. В целях предотвращения незаконного пересечения границы белорусские пограничники перекрыли направление движения выдворяемых иностранцев. В связи с этим литовские силовики отказались от своих намерений, нарушение белорусской границы было предотвращено.На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками.Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации с целью искусственного создания информационного резонанса - сообщили в ГПК.