Литва не способна справиться с миграционным кризисом, будут политические последствия – Шпаковский

Такую мысль высказал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский во время обсуждения темы миграционного кризиса в Европейском союзе. Эксперт подчеркнул, что рассматривает миграционный кризис в Литве в контексте общемировой проблемы с мигрантами, а не под углом белорусско-литовских отношений.
– Было понятно, что Литва будет пытаться всячески противиться приему беженцев на своей территории, – сказал собеседник и назвал процесс решения миграционного кризиса литовцами игрой в пинг-понг людскими жизнями.
По мнению Шпаковского, Литве следует задуматься о причинах, которые вынуждают людей покидать родные дома, устремляться за тысячи километров в чуждую языковую, культурную, религиозную среду, чтобы попытаться там построить новое будущее.
– Литва зря взывает к ЕС и США. Какие-то денежные средства они, может, получат, возведут даже проволочный забор на границе с Беларусью. Но проблему Литвы это не решит. Проблема состоит в том, что они [Литва] рассорились с одним из своих важнейших соседей, при том что поводов для ссоры Беларусь не давала. Сейчас мы не считаем для себя возможным и целесообразным в условиях санкционной войны, развязанной ЕС против нашей страны, за свои средства, инвестируя огромные деньги, сдерживать миграционные потоки, которые устремляются в ЕС, – высказался политолог и задался вопросом, почему мы должны обеспечивать безопасность ЕС, в то время как они ведут войну на удушение против нашей страны.
Анализируя действия литовской стороны, Шпаковский подчеркнул, что до прямых военных действий не доходит, но поддержка терроризма в Беларуси со стороны Литвы осуществляется прямая.
– Соответственно, ответы [на такие действия] тоже будут ассиметричными: они не связаны с агрессивными действиями. Когда ты затеваешь заварушку в отношениях с соседями, всегда надо думать о последствиях. Для литовского руководства они могут быть разными, – поделился мнением он.
По прогнозам Александра Шпаковского, до конца лета в Литве может оказаться до 10 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Этот факт, как посчитал политолог, может существенно поменять в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране.
– Этот кризис стал следствием неудачной политики правительства [Литвы]в белорусском направлении – авантюрной, самонадеянной и наглой, – заключил специалист.
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Литва не способна справиться с миграционным кризисом, будут политические последствия – Шпаковский
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