Литва не способна справиться с миграционным кризисом, будут политические последствия – Шпаковский

– сказал собеседник и назвал процесс решения миграционного кризиса литовцами игрой в пинг-понг людскими жизнями.По мнению Шпаковского, Литве следует задуматься о причинах, которые вынуждают людей покидать родные дома, устремляться за тысячи километров в чуждую языковую, культурную, религиозную среду, чтобы попытаться там построить новое будущее.– высказался политолог и задался вопросом, почему мы должны обеспечивать безопасность ЕС, в то время как они ведут войну на удушение против нашей страны.Анализируя действия литовской стороны, Шпаковский подчеркнул, что до прямых военных действий не доходит, но поддержка терроризма в Беларуси со стороны Литвы осуществляется прямая.– поделился мнением он.По прогнозам Александра Шпаковского, до конца лета в Литве может оказаться до 10 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Этот факт, как посчитал политолог, может существенно поменять в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране.– заключил специалист.