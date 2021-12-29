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Литва не будет выполнять требования Frontex относительно беженцев

Литва отказалась выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex об отказе вытеснения нелегальных беженцев. Об этом пишет RuBaltic


Заместитель министра внутренних дел страны Арнолдас Абрамавичюс заявил, что, если Литва станет доставлять всех задержанных нелегалов на контрольно-пропускные пункты, чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна.

Он также добавил, что участие представителей Frontex в охране границы от наплыва беженцев является символической помощью. 

– Литва способна обойтись собственными ресурсами сил погранслужбы, армии, добровольческих военизированных структур. 53 представителя Frontex значительной роли не играют, – уверен Арнолдас Абрамавичюс.

По его словам, Вильнюсу вообще стоит задуматься о том, насколько помощь агентства нужна, учитывая, что на его содержание тратятся сотни миллионов евро из бюджетов стран ЕС.
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Фото: РЕЙТЕР
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