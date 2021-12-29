Литва не будет выполнять требования Frontex относительно беженцев

Заместитель министра внутренних дел страны Арнолдас Абрамавичюс заявил, что, если Литва станет доставлять всех задержанных нелегалов на контрольно-пропускные пункты, чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна.Он также добавил, что участие представителей Frontex в охране границы от наплыва беженцев является символической помощью.– уверен Арнолдас Абрамавичюс.По его словам, Вильнюсу вообще стоит задуматься о том, насколько помощь агентства нужна, учитывая, что на его содержание тратятся сотни миллионов евро из бюджетов стран ЕС.