Литва дошла до грани социального взрыва – мнение

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По подсчетам полиции, 10 августа у здания правительства собралось 4500–5000 человек.Последний раз акции протеста такого масштаба в Литве проходили в январе 2009 года. Тогда в одном Вильнюсе митинговать вышли 7 тысяч жителей. Взрыв спровоцировал всемирный финансовый кризис, лишивший Литву шестой части ВВП, и решение правительства консерваторов выходить из кризиса за счет урезания социальных программ, жесткой экономии на населении и в целом «затягивания поясов».Нынешний взрыв спровоцировала на редкость неуклюжая политика правительства все тех же консерваторов по борьбе с пандемией коронавируса. Посадив Литву на «полный локдаун» и запретив литовцам все, вплоть до похода по магазинам, правительство «ландсбергистов» вернулось к своей любимой геополитике. Население лишний раз убедилось, что властям проще снова посадить его под замок и дальше заниматься увлекательным процессом борьбы за «демократизацию» Беларуси.Литовские консерваторы за полгода у власти привели Литву на грань социального взрыва своей фатальной неспособностью управлять государством. За эти месяцы страна отметилась вхождением в тройку лидеров ЕС по уровню безработицы, мировым и европейским лидерством по распространению COVID-19, конфликтом с Минском и Москвой, а вслед – еще и с Китаем, а также миграционным кризисом на белорусской границе.Действия литовских руководителей – это настоящая ода глупости. И так они действуют во всем, приближая своей недееспособностью кризис легитимности правящего режима Литвы.