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Little Big придется писать новую песню для «Евровидения»

Согласно официальным правилам конкурса, артисты обязаны писать песни эксклюзивно для «Евровидения» и презентовать их накануне шоу, сообщает Super.

В этом году организаторы приняли решение отменить «Евровидение-2020», поэтому Little Big придется ждать следующего года. Соответственно, песня Uno вряд ли прозвучит в рамках «Евровидения», если организаторы не изменят правила.

Дело в том, что по правилам артисты должны писать песни эксклюзивно для «Евровидения» и презентовать их накануне шоу. Вот и песню Uno российская группа представила в начале марта.

Получается, что если представители конкурса не откажутся от правил, Little Big придется писать новый хит, как и белорусской группе VAL.

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