Лицеист из Гомеля решил пошутить и сообщил о заложниках

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Тревога оказалась ложной. Это была шутка 16-летнего лицеиста. Подросток захотел проверить, как быстро среагируют экстренные службы. Но проверил и то, как оперативно можно установить личность звонившего.– рассказалСледователи дадут правовую оценку действиям несовершеннолетнего.В УВД напоминают: за детские шутки часто приходится расплачиваться взрослым. Если ребенку, сообщившему о ложном минировании, нет 14 лет, наступает административная ответственность родителей. С самим нарушителем будет проводиться профилактическая работа. Плюс ко всему виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций.Видео УВД Гомельского облисполкома