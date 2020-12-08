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  2. Лицеист из Гомеля решил пошутить и сообщил о заложниках

Лицеист из Гомеля решил пошутить и сообщил о заложниках

Утром 7 декабря на линию 101 поступило сообщение. Было сказано, что в одном из городских учебных заведений есть заложники. На место происшествия выбыли милиционеры, спасатели и медики. 

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Тревога оказалась ложной. Это была шутка 16-летнего лицеиста. Подросток захотел проверить, как быстро среагируют экстренные службы. Но проверил и то, как оперативно можно установить личность звонившего. 

– Установили, что 15-летний юноша вышел в уборную, телефон оставил в учебном классе на парте. Его товарищ решил пошутить, взял оставленный без присмотра смартфон и совершил звонок. Известно, что он родом из Калинковичей, там проживают его родители. И, кстати, инспекторы ИДН местного РОВД уже проводили с подростком индивидуальную профилактическую работу по фактам совершения хулиганских действий,  – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов

Следователи дадут правовую оценку действиям несовершеннолетнего. 

В УВД напоминают: за детские шутки часто приходится расплачиваться взрослым. Если ребенку, сообщившему о ложном минировании, нет 14 лет, наступает административная ответственность родителей. С самим нарушителем будет проводиться профилактическая работа. Плюс ко всему виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций. 

Видео УВД Гомельского облисполкома
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