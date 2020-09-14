Бесцельные хождения по улицам Минска под руководством польских блогеров. Именно так можно назвать протестные гуляния в Минске, рассказали в эфире телеканала Беларусь 1. Еще в первой половине воскресенья тем, кто сами себя сейчас называют «невероятными» был доведен план из Польши – идти в сторону резиденции Президента и жилого квартала в центре города. Были обозначены на этом маршруте и конкретные личные адреса высоких должностных лиц нашей страны – с призывом «зайти в гости».
Толпа шла именно так, как обозначали польские телеграм-каналы. Были и те, кто регулировали действия и маршрут прямо на месте. Снова было много лозунгов, агрессии, звучали призывы идти на щиты. Как сообщают правоохранители, на проспекте Победителей в районе Дворца гимнастики была задержана группа молодых людей, при которых были биты. Также перед боевыми порядками протестующие разбрасывали шипы - сообщили в материале телеканала.
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Лица белорусского протеста.Кто участвует в митингах в столице
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