Литовское «гостеприимство»: почему истощенные и избитые пограничниками иракские нелегалы оказались в Беларуси?

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А вам не кажется, что Вильнюс и Варшава устроили соревнование – кто громче опозорится в мировой политике?Поляки вот попались на сливе переписок, в которых высшие чины варшавской демократической диктатуры обсуждают, как раскачать протесты в Беларуси. И делают это через электронную почту, что контрразведка и здравый смысл делать запрещают строго-настрого. Теперь вот Вильнюс… Слышите этот странный звук? Прислушайтесь. Это трещит по швам литовская демократия. Двум богам служить нельзя, господа политики Вильнюса. Невозможно в одно и то же время учить белорусов, как на улице бороться за некие псевдоевропейские ценности, и в то же время избивать, травить собаками и под угрозой расстрела выгонять своих мигрантов через лес в так нелюбимую вами Беларусь. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.Если кто-то упустил из виду главную тему последних дней, то коротко об этом. Много лет Беларусь и наша погранслужба выступали щитом на пути мигрантов в Евросоюз через Литву. Их туда настойчиво звали европейцы, литовцы публично делали вид, что они тоже Европа, но как только Меркель отворачивалась – просили Беларусь фильтровать потоки беженцев из Азии. Мы как друзья помогали, они как друзья участвовали в проектах по совместному финансированию обустройства литовско-белорусской границы.Но вот в последние годы данный товарищ, зовут которого Гитанас Науседа (это президент Литвы), решил работать с нашей страной иначе. Вильнюс постоянно создавал вокруг Минска информационный шум из фейков и лжи, что все у нас плохо: то атомная станция небезопасна, то коронавирус мы им перебрасываем, то он озабочен нашими медиками, то гражданским обществом, то еще кем.Литва давила на то, что им не нравится быть нашим соседом, и, чтобы как-то менее печально было Вильнюсу жить, Вильнюсу нужны миллионы евро от Брюсселя. Так сказать, «брюссельская капуста»… Прилетала она в Вильнюс регулярно по разным причинам, но вот спустя почти год после августовских событий в Минске каких-либо привлекательных поводов для недовольства Литва лишилась. Вместе с этим Беларусь официально, устами нашего Президента, заявила, что недружественность Евросоюза, сворачивание совместных трансграничных проектов и санкции делают невозможным нашу работу по пресечению транзита миграции в колоссальном объеме, как раньше. В конце концов, это не наши мигранты. Еще раз, Беларусь об этом объявила громко, и логика наша безупречна: тратить миллионы своих долларов на то, чтобы фильтровать беженцев, попадающих к нам легально и стремящихся в недружественную нам Европу через Литву (все же понимают, что Литва – это не совсем Европа?), – так вот, делать это глупо для нас, нашей экономики и наших людей.Литва увидела в этом окно возможностей окна Овертона: если ранее публичная ложь о белорусских АЭС, коронавирусе и протестах срабатывала, можно ставки-то и поднять. Получив всего чуть более двух тысяч нелегалов с начала года (а доверять этим данным оснований нет), Литва обвинила Минск в том, что мы на государственном уровне занимаемся переброской беженцев из Ирака в Вильнюс.Слушайте, мы виноваты в том, что иракцы бегут из своей страны? Нет, в этом виноваты те, кто там якобы за демократию боролся, а привело это, как и еще во многих странах, к катастрофе. Мы виноваты, что они стремятся в Европу? Нет, в этом виноват Евросоюз, который популистски заявил, что примет всех на свои пособия. Мы – транзитная страна. Мы приняли людей, которые прибыли к нам легально, а есть у них шенген или нет, рвут они паспорта на границе или нет и как пытаются пробраться – не наши проблемы. Но Литва даже заявила, мол, Беларусь на транзите нелегалов заработала 2 миллиона евро. Ох уж эта прибалтийская мелочность – мерять все количеством банок со шпротами. Вильнюс, дорогой, 2 миллиона – это пара БелАЗов, мы за такие деньги мудреные схемы придумывать не будем. Может, для кого-то это и правда бизнес? Но не у нас… Я повторю то, что мы говорили в воскресенье в «Контурах»: если некие личности легально принимают беженцев в Минске, берут с них полторы тысячи долларов за то, чтобы показать, в какой стороне Литва, то нет нарушения УК Республики Беларусь, максимум – мошенничество, за что деньги-то взяли? Уверен, правоохранители заявления от потерпевших иракцев принимать готовы. Но вот что произошло дальше. Тех же мигрантов из Ирака, которые побывали в центрах Литвы, на неделе встречают наши пограничники. И рассказывают мигранты следующее.Не кажется ли вам, что доказательств нелегальной переправки людей через границу со стороны Вильнюса – уже гораздо больше, чем той же версии, в которой обвиняют нас? А где же литовская демократия, права человека ? Или если из Ирака, то как бы и не совсем человек? Я, честное слово, не поверил бы в то, что так возможно, если бы не слова самих потерпевших. Очевидно, что удивился и Александр Лукашенко.Знаете, за что так не любят нашего Президента в Европе? Он называет вещи своими именами. В дипломатии в такой ситуации принято вроде говорить что-то типа «мы озабочены сомнительными действиями наших партнеров». Но Александр Лукашенко говорит так, как есть. Его можно за это любить, можно недолюбливать, но это заслуживает всеобщего уважения. И еще. Вот на неделе Глава государства давал интервью арабскому телеканалу. И знаете, какая мысль сейчас приходит в голову? А как к этой истории с агрессией Литвы отнесется арабский мир? У мусульманок с детьми, избитых и заморенных голодом, некоторые из них – беременные, литовские пограничники, прячущие свои лица под балаклавами, рвут паспорта, на беженцев натравливают собак и под дулами автоматов гонят через лес обратно в Беларусь. Вам это не напоминает действия фашистских карателей в 1943-м?.. И напомню, своих женщин арабский мир готов защищать жестко и с оружием. Там уже волна недовольства действиями Вильнюса, но это – там. Другое дело, что в этой «сказочной» Европе уже сейчас – миллионы мусульман, и они ребята горячие. Ни в коем случае не призываю к насилию, осуждаю теракты, кем бы они ни совершались. Но Европа и конкретно Литва таким отношением к беженцам-мусульманам снова открывает ящик Пандоры. Ящик, который сама же и создала популистскими заявлениями. И который уже открывался во Франции, Германии и других странах. Если на религиозной почве и по причине того, как обращались с мигрантами из Ирака в Литве, по Европе пройдет волна терактов – кто будет в этом виноват? Дай Бог, чтобы этого не произошло, но почва уже удобрена.И еще. Внезапно – об Украине. После конфликта на Донбассе Беларусь приняла десятки тысяч украинцев, которые искали мира, спокойствия и возможности просто жить и работать, не боясь за безопасность своих детей. И они получили у нас все, о чем просили, и даже больше. Но эти мигранты были нашими, потому что из Украины, которая так стремится в Европу, они в Европу как раз не хотели. Они хотели к нам.В чем существенное отличие от иракцев и Литвы? В том, что Вильнюс прекрасно понимает: оставаться в Литве, такой якобы прекрасной и замечательной, иракцы не хотят. Они хотят дальше, в настоящую Европу. Коей Литва, конечно, не является. Вильнюс, может, и хотел бы их всех принять, дать рабочие места, чтобы поддержать свою экономику. Но там не так уж и сладко. Ни иракцам, ни самим литовцам. Может, в этом причина такой агрессии Вильнюса к беженцам?Это все уже слишком интересно. Кажется, быть беде. Для Европы. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.Еще раз хотелось бы подчеркнуть: в демократичной Литве граждан Ирака – мужчин, женщин и детей – пытали и выдворили из страны. В Беларуси, где диктатура, их накормили и оказали медицинскую помощь. Более того, из гуманитарных соображений, а также необходимости прохождения лечения и реабилитации иностранцев у нас к ответственности привлекать не будут.