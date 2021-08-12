Литовский журналист рассказал о давлении на прессу во время протестов в Вильнюсе

Евгений Титов. Скриншот видео

Ведущий программы Дмитрий Семенов спросил своего коллегу, можно ли составить среднестатистический портрет участника акции в Вильнюсе или же на митинге были представители разных социальных групп.– заявил Евгений Титов.Он попросил в студии показать видео, снятое на митинге 10 августа. На нем фигурирует некий мужчина с рюкзаком, который стоит рядом с провоцирующим толпу человеком. Журналист сказал:Евгений Титов добавил:Дмитрий Семенов согласился со спикером и подчеркнул: