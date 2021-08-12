Литовский журналист рассказал о давлении на прессу во время протестов в Вильнюсе

В Вильнюсе 10 августа состоялась акция протеста, в которой участвовали несколько тысяч человек. К вечеру на шествии начались беспорядки. Нападкам в том числе подверглись и представители СМИ. Журналист Delfi Евгений Титов, освещавший акции, рассказал подробности в выпуске программы «Delfi. Главное».
Евгений Титов. Скриншот видео
Ведущий программы Дмитрий Семенов спросил своего коллегу, можно ли составить среднестатистический портрет участника акции в Вильнюсе или же на митинге были представители разных социальных групп.
– Безусловно, там были разные люди. Были люди, которые являются патриотами своего государства. Были и те, которые швырялись литовскими флагами и при этом кричали: «За Литву!» Были люди конкретно, на мой взгляд, подготовленные, – заявил Евгений Титов.
Он попросил в студии показать видео, снятое на митинге 10 августа. На нем фигурирует некий мужчина с рюкзаком, который стоит рядом с провоцирующим толпу человеком. Журналист сказал:
– Впоследствии этот человек осуществлял фактически провокации в отношении представителей прессы. Он буквально напал на корреспондента Delfi, оскорбил ее, воспрепятствовал ее деятельности. Человек сознательно этим занимался. Правоохранительные органы должны выяснить, кто он, потому что именно он, на мой взгляд, целенаправленно разогревал толпу в ее враждебности к журналистам.
Евгений Титов добавил:
– Давайте зададимся вопросом: а почему, собственно, было такое недовольство литовской прессой? Я вас уверяю, если бы там были люди, у которых на микрофоне были бы написаны [названия российских телеканалов], в отношении них никакой агрессии бы не было. Она шла именно в отношении литовской прессы, потому что та, как бы ни была настроена, освещает интересы литовского государства. И выпады против литовской прессы – это выпады против общественного института.
Дмитрий Семенов согласился со спикером и подчеркнул:
– Действительно, многие наши коллеги как из Delfi, так и из других изданий, героически, можно сказать, несли службу в тот день, поскольку подвергались и моральному давлению, и оскорблениям, и даже прямым нападкам. Сегодня было опубликовано заявление представителей СМИ, которые считают, что такие действия в отношении журналистов недопустимы.