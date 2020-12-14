Литовский журналист: героизация нацизма в Литве имеет очень большие объемы

Литовский журналист и общественник отметил, что в Литве героизация нацизма – это постоянное явление. Поэтому он был вынужден покинуть страну, дабы не стать жертвой усиливающихся репрессий за попытки противодействия этим тенденциям. Участникам круглого стола Гедрюс Грабаускас рассказал:Журналист и общественный деятель убежден, что это ненормально:О неприемлемости подобного заявил и