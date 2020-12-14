Литовский журналист: героизация нацизма в Литве имеет очень большие объемы

В Литве героизация нацизма – это постоянное явление. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам сохранения исторической памяти и противодействия героизации нацизма, заявил сегодня по видео-конференц-связи в Национальном пресс-центре председатель Социалистического народного фронта Литвы журналист Гедрюс Грабаускас.
Литовский журналист и общественник отметил, что в Литве героизация нацизма – это постоянное явление. Поэтому он был вынужден покинуть страну, дабы не стать жертвой усиливающихся репрессий за попытки противодействия этим тенденциям. Участникам круглого стола Гедрюс Грабаускас рассказал:
– За последние 8 лет против меня возбуждали 5 уголовных дел. В Литве ситуация в этом плане довольно мрачная – такие преследования происходят постоянно. Неонацизм продвигается, он процветает, его поддерживают определенные государственные структуры. И героизация нацизма в этой стране имеет очень большие объемы.
Журналист и общественный деятель убежден, что это ненормально:
– Три государства в современной Европе (Украина, Латвия и Литва) – это страны, где героизация нацизма достигла угрожающих миру масштабов. С сожалением могу отметить, что в моей стране организованы туристические экскурсии к бывшим бункерам и землянкам «лесных братьев», ведется популяризация их деятельности и героизация их роли в годы Второй мировой войны. Это совершенно недопустимо, но это у нас есть.
О неприемлемости подобного заявил и вице-руководитель Белорусской цыганской диаспоры Артур Гомонов:
– Нацизм в любом, буквально любом своем проявлении – от сугубо бытового до тем более государственного – для ромов совершенно неприемлем и недопустим. Наш народ чтит своих родных, своих предков. Поэтому любой нацизм, повторюсь, для нас совершенно неприемлем. И мы всячески боремся с любыми его проявлениями. Но, к сожалению, в ряде стран Западной Европы ситуация с этим весьма плачевная. К счастью, в нашей стране, в Беларуси, подобные проявления немедленно и решительно, прямо на корню, пресекаются.
Опубликовано:
862
Литовский журналист: героизация нацизма в Литве имеет очень большие объемы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК