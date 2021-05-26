Литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") вернулся в прежний режим работы. Проблемы были из-за отключения электричества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.
Сегодня с 4.00 в литовском пункте пропуска отсутствовало электричество. Литовские контролирующие службы были вынуждены оформлять транспорт с использованием бумажных носителей.
- По сообщению литовской стороны, работа электросети возобновлена. Оформление транспорта контролирующими службами Литвы осуществляется в штатном режиме, - сообщили в таможне.
Водителям и перевозчикам напоминают, что в "Мядининкае" идет масштабная реконструкция. При планировании поездок стоит учитывать эту информацию.
Фото: архив БЕЛТА
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Литовский пункт пропуска "Мядининкай" возобновил работу в штатном режиме
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