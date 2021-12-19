Литовский политолог: когда министр заявляет об отставке, это хороший способ не нести реальную ответственность

Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил литовский политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков, комментируя показательные жесты литовских чиновников, подавших в оставку. Напомним, на прошлой неделе в силу вступили санкции США в отношении «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву не прекратился, так как в ноябре «Литовские железные дороги» приняли авансовые платежи от белорусской компании.
- В Литве есть политический кризис. Он вялотекущий и подковерный. Были и «постановочные жесты» - заявления об отставках двух министров. Почему они так делают? Во-первых, и это очень любопытно, в Прибалтике любят «отставников». Когда министр заявляет об отставке – это приветствуется. Это хороший способ не нести реальную политическую ответственность, - отметил он.
Андрей Стариков также подчеркнул, что литовская внешняя политика довела экономику страны до состояния полуколлапса. А блогер Евгений Кулешов привел в связи с этим следующий пример:
- Оказывается, еще в середине июня этого года, когда в Литве обсуждались новые пакеты санкций, руководство этой страны было против, чтобы их вводили против «калийки». То есть когда им нужно покричать, сделать вид, что мы со всеми, мы вместе, когда это делается на публику для того, чтобы добавить себе каких-то дополнительных баллов на международной арене и получить от кого-то одобрение, это одна риторика. Но как только выключается камера, гаснет свет, они остаются в узком кругу и начинают считать, то включается здравый смысл. Они начинают понимать, что в первую очередь пострадают именно литовцы.
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